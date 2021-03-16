快訊

好天氣到周六！周日強冷空氣南下降12度 北台轉濕冷

海嘯遺骨的人間遺憾：日本「311靈異」為何特多？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

女模花19萬動手術告別高額頭 網酸：看不出差別還留疤？

聯合新聞網 / 綜合報導
美國26歲模特兒縮額頭手術前（圖左）跟手術後（圖右）。圖／取自tiktok@camillacolbro
美國26歲模特兒縮額頭手術前（圖左）跟手術後（圖右）。圖／取自tiktok@camillacolbro

美國26歲模特兒布魯克絲（Camilla Coleman Brooks）天生有個8.5公分高的額頭，她在二月花了6,958美元（約合新台幣19萬元）進行手術，將額頭縮短3公分。

英國媒體《每日郵報》（Daily Mail）報導，美國女性平均額頭高度為6公分，養育2兒子的布魯克絲10年前開始意識到自己額頭特別高，很不喜歡額頭的樣子決定進行手術。

布魯克絲說過去幾年常用帽子或瀏海遮蓋額頭，對於手術成果她感到非常滿意。她提到沒人因為她的高額頭霸凌她，但她就是不喜歡自己的高額頭：「我並非不喜歡我的外表，我只是希望手術讓我臉的比例更好。」

整形外科醫師切除布魯克絲額頭皮膚以縮短她額頭尺寸。布魯克絲透露自己術後幾天戴著繃帶以保護傷口，且眉毛無法正常移動，現在雖然恢復正常，但「額頭頂部仍感覺很麻，可能需要一段時間才能恢復到原來的狀態。」

布魯克絲說自己收到很多負面評價，認為人們是因為從未聽說過這種手術才感到震驚，但她強調：「我做手術是因為我不愛自己的額頭，不是因為別人說我的額頭醜或太大，我只是做自己想做的事，畢竟這是自己的人生。」

網友RaineeDayz看不出手術前後的差異，表示：「以後她還得不斷解釋自己額頭有疤痕的原因。」但網友Sam somewhere提到布魯克絲現在不會因額頭感到自卑很不錯：「手術做得很成功且自然，她看起來美極了。」

@camillacolbro

Reply to @gianna_2323 Before and after photos. Lmk what you think! ##foreheadreduction ##beforeandafter ##plasticsurgery

♬ original sound - Camilla

@camillacolbro

can’t remember the last time I wore braids. biggest thank you to my SIL @ccbeautifies ##postop ##knotlessbraids ##foreheadreduction

♬ baby one more time x levitating - Adam Wright

手術 整形 模特兒 霸凌

延伸閱讀

13歲起整形逾百次！普妹整上癮「停不下來」 曝記憶衰退慘況

只能局部麻醉！9歲童動腦瘤手術全程清醒 6小時不間斷彈琴打電動

長太醜求職屢碰壁 他花48萬整成花美男：連爸媽都認不出

23女少尉長相神似「國民女友」泱泱 網友興奮：我想當軍人！

相關新聞

女模花19萬動手術告別高額頭 網酸：看不出差別還留疤？

美國26歲模特兒布魯克絲天生有個8.5公分高的額頭，她在二月花了6,958美元（約合新台幣19萬元）進行手術，將額頭縮短3公分。

跳傘6千次「這次傘沒開」 男子選手高空墜地亡

澳洲伯斯（Perth）進日舉行一場跳傘比賽，不料卻傳出悲劇，一名男子疑似降落傘未張開，從高空直接墜地當場死亡。

沙國改革移工勞權 允許期滿換工作

海灣國家雇主不能再決定勞工的居住及工作了。為了避免勞工受虐，沙國著手改善勞工政策，讓外國勞工可以在期滿後自由換工作，不必徵得雇主同意，將有望帶動其他國家加入改革。

偶像結婚好心碎！超佛日企大方送10天「帶薪療傷假」

偶像結婚或從所屬團體「畢業」對追星族常造成莫大打擊。日本一間專門負責廣告、MV等創意指導與製作的企業HIRORO（ひろろ...

畫英國女王「壓頸」梅根 「查理周刊」又惹議

法國「查理周刊」再度惹議，日前在最新一期封面描繪英國女王以膝蓋壓頸梅根，使人聯想起去年美國非裔男子弗洛伊德遭警員壓頸致死...

梅根要英王室交出霸凌隨從證據 英媒爆她「護照被沒收」說謊

英國哈利王子與妻子梅根與王室間的衝突，仍然沒有好轉，你來我往互相攻擊不斷。梅根傳已要求王室交出關於匿名前工作人員指控她霸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。