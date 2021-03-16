女模花19萬動手術告別高額頭 網酸：看不出差別還留疤？
美國26歲模特兒布魯克絲（Camilla Coleman Brooks）天生有個8.5公分高的額頭，她在二月花了6,958美元（約合新台幣19萬元）進行手術，將額頭縮短3公分。
英國媒體《每日郵報》（Daily Mail）報導，美國女性平均額頭高度為6公分，養育2兒子的布魯克絲10年前開始意識到自己額頭特別高，很不喜歡額頭的樣子決定進行手術。
布魯克絲說過去幾年常用帽子或瀏海遮蓋額頭，對於手術成果她感到非常滿意。她提到沒人因為她的高額頭霸凌她，但她就是不喜歡自己的高額頭：「我並非不喜歡我的外表，我只是希望手術讓我臉的比例更好。」
整形外科醫師切除布魯克絲額頭皮膚以縮短她額頭尺寸。布魯克絲透露自己術後幾天戴著繃帶以保護傷口，且眉毛無法正常移動，現在雖然恢復正常，但「額頭頂部仍感覺很麻，可能需要一段時間才能恢復到原來的狀態。」
布魯克絲說自己收到很多負面評價，認為人們是因為從未聽說過這種手術才感到震驚，但她強調：「我做手術是因為我不愛自己的額頭，不是因為別人說我的額頭醜或太大，我只是做自己想做的事，畢竟這是自己的人生。」
網友RaineeDayz看不出手術前後的差異，表示：「以後她還得不斷解釋自己額頭有疤痕的原因。」但網友Sam somewhere提到布魯克絲現在不會因額頭感到自卑很不錯：「手術做得很成功且自然，她看起來美極了。」
@camillacolbro
Reply to @gianna_2323 Before and after photos. Lmk what you think! ##foreheadreduction ##beforeandafter ##plasticsurgery♬ original sound - Camilla
@camillacolbro
can’t remember the last time I wore braids. biggest thank you to my SIL @ccbeautifies ##postop ##knotlessbraids ##foreheadreduction♬ baby one more time x levitating - Adam Wright
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