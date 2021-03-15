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不明火球在白色情人節劃破天際 網友驚「你的名字」真人版？

聯合新聞網 / 綜合報導
日本於14日清晨時，有民眾目擊到不明光源從天空中墜入地球。圖擷取自youtube
日本於14日清晨時，有民眾目擊到不明光源從天空中墜入地球。圖擷取自youtube

太空中充滿著人類未知的事物，「隕石撞地球」也一直是人類潛藏的恐懼之一，不少電影戲劇更是以此為題材。最近日本就在白色情人節這一天，出現了不明光源劃破夜色的景象，引發網友的討論。

根據日本媒體「朝日電視台」報導，在日本時間14日清晨三點前，有民眾目擊在仍是黑夜的天空中，有一道「火球」般的光源從空中落下，直撲向地平面。專家分析軌道，認為這道光源是由西往東，從伊豆半島往房總半島方向劃過天空。

報導指出，這道光源很可能來自於火星和木星之間，與「小行星25143（又名『絲川小行星』）」一帶的東西。過去日本曾派出隼鳥號太空探測機，登上絲川小行星進行探索，並成功採集行星上的太空物質帶回地球。這道光源在墜落之後，很可能已經成為隕石，落入大海之中。

網友們則表示「好險是落到海中，要是掉到陸上就危險了」、「拍到的人運氣真好啊」、「『你的名字』真人版嗎」、「最近是不是很多類似的消息」。另外由於事發在白色情人節，因此也有網友打趣說「是哪位女孩送了外星人巧克力嗎」、「因為說了白色情人節就是要加倍奉還吧」、「獻給可憐單身狗的吧」。

日本 隕石

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