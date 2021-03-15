素食者控肯德基不提供無肉料理「歧視茹素者」 網勸：放過自己吧！

英國媒體Devonlive報導，當地一名女性魚素食者漢絲妮（Vanessa Hensley）跟伴侶月初到速食連鎖店肯德基點素食餐，店員卻告知店內不再提供「無肉料理」，讓漢絲妮氣結直指該店不明說理由「相當厚顏無恥。」

漢絲妮認為現在越來越多茹食者，肯德基的作法「很噁心且歧視茹食者」，她不會再去肯德基用餐了。漢絲妮還說若肯德基無法滿足特殊飲食需求，就應該張貼「我們不照顧那些人」的公告。

肯德基發言人對漢絲妮的遭遇感到抱歉，表示從不希望讓顧客失望，但今年素食漢堡的需求量下滑，所以「只會在特定分店提供素食選項。」

網友Olaspud指出：「這整件事就像是『你不會期待素食餐廳提供肉類料理』。」網友Oceans12提到：「解法只有一個：去別的地方點素食餐。明明選擇這麼多。」網友psychokitty也勸漢絲妮成熟一點、放過自己：「肯德基英文KFC名字最後一個字是『雞』（CHICKEN），請不要做無謂的要求，就好像我不會去賣雞肉的店點牛排，不必執著在一家餐廳。」