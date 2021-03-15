德鐵員工 屢受拒戴口罩者侮辱和攻擊

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德國鐵路的列車員和工作人員，去年屢屢受到拒戴口罩者的侮辱和攻擊。 圖／德國之聲提供
德國鐵路的列車員和工作人員，去年屢屢受到拒戴口罩者的侮辱和攻擊。 圖／德國之聲提供

（德國之聲中文網）德國鐵路股份公司發言人表示，總體而言，乘客對口罩的接受度很高，99%以上的顧客都遵守了佩戴口罩的規定。但是，德國鐵路的列車員和工作人員去年也屢屢受到拒戴口罩者的侮辱和攻擊，「我們的員工在2020年和拒戴口罩者發生肢體衝突約200次。」

據《星期日圖片報》統計，從2020年9月到2021年3月4日，聯邦警察在火車上和火車站共計對31.2萬人次違反戴口罩義務者做出告誡，罰款9249人，責令959人離開火車站，539名拒戴口罩者被要求下火車。

德國鐵路運輸工會（EVG）的克裡斯蒂安‧洛羅赫（Kristian Loroch）表示，尤其糟糕和完全不能接受的是，有的乘客在被提醒有義務戴口罩時，對鐵路工作人員進行人身攻擊和侮辱。她呼籲檢方專門對此類攻擊行為進行調查。

樂然／張筠青（星期日圖片報）

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