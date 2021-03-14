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溫度攀升汗排不出 熱帶地區恐不宜居

台灣醒報 / 記者莊瑞萌╱台北報導
人體機制在一定溫度下便無法正常運作。(Photo by Ni°Ck Kenri°Ckon Fli°Ckerunder °Creative °Commons li°Cense)
人體機制在一定溫度下便無法正常運作。(Photo by Ni°Ck Kenri°Ckon Fli°Ckerunder °Creative °Commons li°Cense)

熱帶地區恐不再適合人類居住。美國最新研究指出，隨著地球溫度逐漸上升後，原本位於赤道附近的熱帶地區環境，對人類身體排熱機制將造成極大壓力，人體皮膚的高溫將無法自行降溫，可造成熱衰竭危及生命。

皮膚將無法自行降溫

據《衛報》報導，普林斯頓大學科學家張毅（譯音）研究發現，一旦各國政府未能阻止暖化上升1.5°C度，赤道附近的熱帶地區環境，將挑戰人類生存的極限，因為人類調節體溫的能力取決於周遭溫度與濕度，人體溫度大約穩定處於攝氏37°C，但皮膚溫度則較低，以便熱能從體內排出。

不過，一旦濕球溫度超過35°C後，人體皮膚的高溫將無法自行降溫，其後果不堪設想。「濕球溫度」是由實際空氣溫度和濕度決定，反映水分蒸發的能力。換言之，地球溫度增加必須限制在1.5°C內，才能避免熱帶地區的濕球溫度超過35°C以上。

影響多是熱帶低收國家

由於目前地球人口有4成居住在熱帶，而且預計在2050年會提高到5成，對此，樹城州立大學科學家沙德奇指出，「一旦超越限度後，例如冷氣收容所等基礎建設將成為必須，但由於這些受影響的熱帶地區多是低收入國家，要提供基礎建設有難度。」

《獨立報》報導，這次研究是鎖定在位於赤道南北20度地區，過去40年來，熱帶出現過最高濕球溫度都在33°C以下，如果溫度控制在1.5°C，熱帶的濕球溫度最大將不會超過35°C。不過，濕球溫度增加1°C對人體健康帶來的衝擊，仍相當於溫度上升好幾度產生的後果一樣。

本次研究結果刊登在Nature Geos°Cien°Ce期刊。

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高溫 暖化

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