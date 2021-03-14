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高中生為311募款 徐韜善舉入日教科書

台灣醒報 / 記者臧品安╱台北報導
北京智工互聯科技共同創始人暨營運長徐韜在高二時發起311地震募款，這段善舉後來被寫進日本教科書。 (photo from Tao Hsu臉書)
北京智工互聯科技共同創始人暨營運長徐韜在高二時發起311地震募款，這段善舉後來被寫進日本教科書。 (photo from Tao Hsu臉書)

曾於高二時為311地震募款，徐韜的善舉後來被列入日本教科書裡，前新店康橋學生、現為北京智工互聯科技共同創始人暨營運長的徐韜回憶表示，地震發生突然，他在康橋學生會的協助下，將募集的400多萬元捐給日本，沒想到這段故事後來竟被寫進日本國中生的教科書，他感動表示，「很高興當初的小小愛心，在這十年間越滾越大。」

高二發起地震募款

2011年日本發生311大地震，當時就讀新北市新店區康橋國際學校高二的徐韜發起《無限—愛·勇氣·希望》募款活動，動員同學們自製音樂MV及義賣紀念品，在一週內成功募集400多萬元捐給日本，這段善舉後來被寫進日本國中生的教科書裡；大學時期他也曾創辦了「微樂志工」公益媒合平台，提供公益團體尋找志工人力的管道，也讓民眾能輕鬆報名當志工、捐物資。

「還記得當時地震發生突然，我只有個大概的計畫，就緊急動員同學們合力協作。」徐韜說，同學們一起花了48小時完成作詞、作曲，又在一天內錄製好歌曲，募款影片共使用5種語言，包含中文、英文、日文、法文及西班牙文，他則在段考週獨自熬夜剪輯，3天就將影片上傳，開啟義賣品預購，「謝謝我可靠的學生會團隊，以及給與我們最大支持的康橋和張啟隆校長。」

善舉列入日本教科書

對於募款善舉被寫進日本教科書，徐韜表示，YouTube影片留言區這幾年常看到日本網友留言，「我也是因為公民課本才來的」，才驚喜得知東京書籍（日本最大的教課書出版社）出版的國中三年級公民科課本《中学校新しい社会公民》，有介紹他當初拍攝製作的影片。他說，很高興當初的小小愛心，在這十年間的影響越滾越大。

徐韜回憶說，高三那年，他受邀出席日本官民來台的感謝餐會，有一家災區重建的建設公司總裁現場將他的眼鏡摘下送給他，「至今為止依舊是我收過印象最深刻的禮物」，也是他每次演講到這段故事時，必定分享的一個高潮。

回顧10年前年輕氣盛的自己，徐韜感謝母校康橋對於還不成熟的學生，也能給予最大信任，讓他們對社會、對人生能有放手一搏的機會，他也謝謝這幾年來抓緊每一次機會感謝台灣的日本人，「比起你們面對災難所凸顯出的堅強而美麗的生命力，我自嘆不如。」他期盼他這十年來獲得的感動，能讓這份愛繼續傳承下去。

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日本 地震 募款 日本311大震

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