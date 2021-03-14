史前人骨骸重新定年 人類起源史更早

尼安德塔人滅絕時間比以往研究早4,000年以上！比利時、英國、德國專家認為過去曾進行的對尼安德塔人骨骸定年受到污染物影響並重新定年，研究結果將有助於釐清該人種與現代智人間的文化過渡關係。

污染物使分析失準

尼安德塔人的活動年代一直是備受爭議的話題，然而普遍認為該一人類群落是在現代人出現於非洲後不久的4萬年前滅絕，後來在比利時間諜洞出土的骨骸則將滅絕時間延後了3,000年，成為最後一位倖存尼安德塔人。

據《CNN》報導，數位比利時、英國、德國專家認為過去的檢驗結果受保存骨骸用的牛骨膠水等殘留物影響，可能使骨骸的年代鑑定結果比實際還要年輕一萬年之久，因此使用液相層析重新分離污染，並重新進行定年。

分佈地與年代重訂

同時，專家在比利時另外兩處發現了與間諜洞骨骸年代相近的尼安德塔人遺骨，Scladina洞考古中心考古學家Grégory Abrams在聲明中提到，這項發現將有助於重新定義並瞭解尼安德塔人。團隊也發現尼安德塔人於上述地區消失的時間可能落在4萬4,200至4萬600年間，遠比以往認知的還要早上數千年。

牛津大學教授湯姆・海厄姆表示，該一定年結果對了解尼安德塔人與智人的關聯極其重要，將有助於理解4萬5,000年前智人進入歐洲大陸，而尼安德塔人開始消失的關聯。

《每日郵報》報導提到，該團隊目前正嘗試透過分析尼安德塔人的骨器以及其他可用之考古證據，進一步了解尼安德塔人與智人之間的文化關聯。

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