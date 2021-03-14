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英國竊狗案激增 決設專責警官追查

台灣醒報 / 記者林志怡╱台北報導
純品系幼犬及小型犬容易成為犬隻竊案的受害者。（Photo By Megalochori of Santorini on Wikimedia under CC 2.0）
純品系幼犬及小型犬容易成為犬隻竊案的受害者。（Photo By Megalochori of Santorini on Wikimedia under CC 2.0）

新冠肺炎封城使只能待在家中的人們更渴望寵物陪伴，因此去年起寵物犬需求劇增，造成各地犬隻竊案件數增加，甚至傳出有導盲犬遭竊，為此英國諾丁罕郡特別任命犬隻竊案專責警官，處理相關案件，並計劃與犬隻福利團體合作，要求加重寵物竊案的相關刑罰。

犬隻竊案激增

據《BBC》報導，英國自新冠肺炎大流行以來，全國犬隻竊盜案件估計增加了250%，諾丁漢郡副警察兼犯罪專員埃瑪・菲迪提到，在本地和全國範圍內，有越來越多民眾擔心毛小孩遭竊，造成社會不安，也讓公眾信心大打折扣。

因此英國警方表示，犬隻竊案負責分隊將由飼養了三隻吉娃娃的首席檢查員艾米・斯泰恩斯・瓊斯出任負責人，未來也會與犬隻福利組織合作，要求加重對於相關案件的罰責。

新犯罪團夥成立

《天空新聞台》於報導中提到，曾有狗主人遭到偷狗賊毆打後搶走寵物犬，上個月女明星Lady Gaga的法國鬥牛犬在洛杉磯遭幫派偷走，後來在50萬的懸賞下幸運找回。

另一方面，狗狗信託基金於去年八月的調查發現，臘腸狗平均價格在去年3月至6月間上漲了89％，而這是過去三年間從未出現的狀況，也因此使犯罪團伙嘗試從中獲利。

犬隻偷竊罰責輕

據《Time》報導，由於寵物犬被視為無生命的私人財產，因此寵物盜竊通常被視為輕罪，以密西根州為例，綁架者僅處以低至50美元的罰款及不到一年的刑期。

寵物偵探Karin TarQwyn說，對偷狗賊而言處罰實在太輕，甚至可說是一門絕對獲利的生意。為了加重相關刑罰，《BBC》曾在去年報導英國513,000多人透過網路請願，要求新法承認狗不是無生命的物體，最終卻遭官員回絕，認為英國目前的刑罰已經足夠。

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