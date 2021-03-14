「地中海之肺」 大洋海神草亟待保育

地球上強大的抗溫室效應功臣，是遍佈地中海海底生長的大洋海神草，但卻生存未卜？古老的植物大洋海神草，同面積能吸收的二氧化碳是亞馬遜雨林的16倍，而絕大多數都生長在地中海沿岸海底，被譽為「地中海之肺」。隨著旅遊業與開發，船錨破壞嚴重，島嶼污水、水溫上升也都是傷害，近年來鄰近各國也都相互合作，推動保護海神草的運動。

海底抗暖功臣

針對吸收二氧化碳、避免溫室效應惡化，亞馬遜雨林的作用廣為人知，更被稱作地球的肺，而地中海其實也有個肺：大洋海神草（Posidonia Oceanica），這種植物多數生長在地中海海底，每公頃能吸收的二氧化碳是雨林的16倍，其中最壯麗的是馬略卡島與福門特拉島之間，20多年前聯合國教科文組織就把它列為世界遺產。

大洋海神草還有個重要特性：壽命很長，能產生種子行有性繁殖，也能透過地下莖行無性繁殖，這種古老的植物被調查已有10萬年歷史，是已知能存活時間最長的植物（推測可能是永遠），同時也有助於防止海岸侵蝕，堪稱是海域生態系的關鍵。

受旅遊業破壞

但即便是這麼重要的一項自然資源，根據《英國廣播公司》14日報導，學者近期警告海神草植被的生存受到威脅，數據顯示，從2008年到2012年間福門特拉島的植被減少高達44%，另一則分析覆蓋率的資料顯示，過去50年面積減少34%。死亡原因與開發密不可分，旅遊業的船錨會嚴重破壞植被，造成的損害需要近千年才會自然恢復，此外，近海區的污水排放與水溫受溫室效應升高都是海神草殺手之一。

近年來大洋海神草的議題也獲得些許關注，鄰近國家逐漸動起來保護地中海之肺，2017年的《Medwet》專欄整理出保護活動，最大範圍的保護公約是依循《拉姆賽爾公約》，保護世界海洋與沿海濕地的氣候調節系統，而特別針對海神草、最具知名度的，是西班牙地區當局（包含一些自治區如巴利阿里群島）合作推動的海神草拯救運動，在地中海西部宣導海神草的資訊、籌措資金保育。

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