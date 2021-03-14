泰國歡慶大象日 盼重啟國際觀光

泰國3月13日舉國歡慶「大象日」，但受新冠疫情影響，今年的慶祝活動缺少外國遊客參與，大象公園管理人表示，希望泰國政府能儘速開放外國遊客入境觀光，讓依賴遊客觀光的大象園區或庇護所，得以賺取收入，度過經費入不敷出的難關。而泰國政府目前擬在10月份重啟觀光客入境。

3/13泰國大象日

大象與泰國的歷史、文化、宗教等密切相關，對於泰國人有十分重大的意義，根據《路透社》報導，3月13日是泰國一年一度的「大象日」，全國各地都會舉辦盛大的慶祝活動，讓大象們享用水果大餐。泰國古都大城府13日也為數十頭大象舉行水果盛宴，以往總會吸引許多外國遊客前往，但自去年以來，受新冠疫情影響，導致訪泰遊客人數銳減。

遊客人數銳減，也導致泰國許多大象庇護所或大象表演公園被迫關閉。泰國阿瑜陀耶皇家象園（The Royal Elephant Kraal and Village）總經理Ittipan Kharwlamai表示，很希望泰國政府儘快開放外國遊客入境觀光，以便他們賺取收入，支付大象的飼養經費。

泰國擬鬆綁入境

根據《曼谷郵報》報導，泰國目前尚未取消去年4月起開始實施的旅客入境限制，使許多遊客及投資者被拒於門外。然而，泰國政府正計劃10月份起，開放已接種過新冠疫苗的遊客不用經過隔離檢疫，即可遊覽普吉島、蘇梅島等旅遊勝地，期望藉此挽救受疫情打擊的觀光業。

根據統計，泰國作為東南亞第二大經濟體，去年經濟經歷20多年來最嚴重衰退，當時訪泰遊客人數，從2019年的近4000萬人暴跌了83%。

【更多精采內容，詳見 】