釣魚驚遇鯊魚衝腳邊攻擊 男子拿「魚竿」當武器迎戰

澳洲一名男子最近和朋友在海邊釣魚，怎料遇上正在獵食的鯊魚，並且試圖攻擊他們，當時男子用手上的魚竿當做武器，用力地插進水中以趕走鯊魚，幸好2人沒並未受傷，這段驚險過程引來不少網友熱議。

男子凱恩（Kane Chenoweth）與喬希（Josh Hutchins）日前到澳洲西部，位於印度洋上的科克斯基靈群島（Cocos Keeling Island）釣魚，但途中卻遇到鯊魚攻擊。影片中可見，鯊魚迅速地衝到2人腳邊，喬希大叫走開，但鯊魚不死心繼續攻擊，於是他只好用手上的魚竿試圖將其趕走。

凱恩猜想鯊魚突然出現是想在淺水區域吃魚，他們也正好在淺水區釣魚，鯊魚為了追魚才追到喬希的腳邊，幸好他反應快即時劈開雙腿，不過鯊魚好像把喬希當成敵人，一直猛追着喬希的腳。另段影段可見，凱恩嘗試用魚竿釣魚，而鯊魚同樣追着他的腳，但最後仍成功釣到魚，鯊魚後來也游走了。

凱恩後來在Instagram分享影片，驚險場面引來許多網友表示，「好恐怖」、「嚇死人了」，不過也有網友笑說，「鯊魚只是想追捕獵物，你的大腳擋住路了」、「如果沒有野生動物試圖追殺你，這裡還是澳洲嗎？」

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文章授權轉載自《香港01》