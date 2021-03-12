影／滑雪遇到熊！教練捨身當誘餌給牠追 驚險全程曝光

羅馬尼亞今年已兩度發生滑雪客遭遇野熊的事件，最近一次就發生在9日，一名滑雪教練為了解救被熊困住的學員們，捨身滑下坡讓熊追著他跑，並將驚險過程全拍下來。

事件發生在川夕法尼亞山脈的普雷代亞爾滑雪度假村（Predeal Ski Resort），當時滑雪教練史托卡（Adrian Stoica）正準備開始教課，隨即見到一頭體型龐大的熊從滑雪道旁的樹林跑出來。

史托卡表示，這條滑雪道一月曾發生野熊追著人們跑。「我剛在確認滑雪坡狀況，好帶著我的學員上課。就在我往下滑的時候，一隻熊突然出現在坡上，整團至少15人就當場困住了」。

畫面可見，野熊先是左右張望，接著慢慢靠近史托卡的滑雪班。雖然史托卡要學員們試圖製造噪音與大喊，卻沒能把牠嚇跑。這頭熊就一直在近距離處徘徊，完全沒有要離開的跡象，滑雪客也不敢輕舉妄動。

史托卡最後決定把自己當誘餌，吸引牠的注意力後，就一路往山下滑去，熊也開始拔腿追逐。整個計畫還算順利，但就在史托卡試圖甩開熊時，卻在前方見到其他滑雪客的身影，「當我跟熊在他們旁邊呼嘯而過去，我必須小心警告他們」，重點是「保持冷靜，熊會感受恐懼」。

儘管人熊一度只有距離數步，但滑雪經驗豐富的史托卡始終保持距離。最後熊終於累了，停下腳步並慢慢走回樹林。史托卡回憶這段驚魂記表示：「當時是很恐怖，但也是一生一次的經驗，一人跟野生動物處在荒野中。」