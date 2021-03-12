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烏龍派出所？警抓人發現搞錯釋放 過兩分鐘重新逮捕同一人

聯合新聞網 / 綜合報導
日本群馬縣發生一起抓了犯人後無罪釋放，隨後又再度逮捕的烏龍案件。圖為桐生警察署。圖擷取自群馬電視台
日本群馬縣發生一起抓了犯人後無罪釋放，隨後又再度逮捕的烏龍案件。圖為桐生警察署。圖擷取自群馬電視台

俗話說，警察是人民的保母，守護一般民眾的安危。不過即使是形象應該要嚴謹辦案的警察，也可能出現烏龍。最近日本就發生一起抓了嫌犯，發現搞錯了無罪釋放，隨即又因為另一個案件逮捕同一名嫌犯的烏龍事件。

根據日本媒體「群馬電視台」報導，群馬的桐生警察署在本月9日，逮捕了一位涉嫌傷害、猥褻未成年少女，違反兒童色情罪的25歲男子。不過經過搜查後，警方發現案件的時效已超過三年追溯期，因此判定男子在法律上無罪，10日將其釋放。

不過在男子被宣判釋放後兩分鐘，警察又發現同一位男子，其實涉嫌另一件兒童色情案件，於是又以同樣的法條為由，再度逮捕了該男子，並且經過多位員警確認沒有法律時效的問題。這起接二連三的烏龍，讓群馬縣警方也向民眾道歉，表示以後會加強輔導警員的素質。

許多網友表示「草率過頭了吧」、「不管時效如何，有沒有犯罪不都是事實嗎」、「這很明顯是累犯，但卻沒追究另一個案件，法律真的該改」、「逮捕兩次，警察能力真的很差」、「應該判無期徒刑，不過按照日本司法不可能吧」、「這位男的只維持兩分鐘的自由身啊」。

日本 警察

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