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苦畫14年爆紅 作品拍賣19億元引爆加密收藏熱

中央社 / 舊金山11日專電
邁克·溫克爾曼的數位作品，以近7,000萬美元的高價拍出。圖為其作品「每天：最初的5000天」數位拼貼畫。美聯社
邁克·溫克爾曼的數位作品，以近7,000萬美元的高價拍出。圖為其作品「每天：最初的5000天」數位拼貼畫。美聯社

美國數位藝術家Beeple在去年10月之前，作品很少賣超過100美元。他的作品今天以6900萬美元（約新台幣19億元）拍賣成功，更引爆加密收藏品的科技話題。

簡稱NFT的「不可替代代幣」（non-fungibletoken）是一種加密收藏品，擁有權會在區塊鏈技術上取得認證，像是網路上的免費影片，NFT可保證影片的真實性與可追溯性，證明它的價值。每個NFT獨一無二，許多人開始購入。

科技新聞網站（The Verge）今天報導，佳士得拍賣以NFT新型態數位資產，把網路化名Beeple的集錦作品「每天：最初的5000天」（Everydays: The First5000 Days）以6900萬美元價格售出。這筆交易讓Beeple「躋身當今在世最有價值的前三大畫家」。

NFT爆紅，Beeple本名溫克曼（Mike Winkelmann）是這股新興科技浪潮中跑在最前面的少數幾位藝術家，作品拍賣價屢創新高。

收藏家羅德里格斯·福瑞爾（Pablo Rodriguez-Fraile）把去年10月以6萬6666元6角6分美元（約新台幣186萬元）買到的溫克曼10秒影音作品，於2月底以660萬美元（約新台幣1.85億元）轉售，短短數月價值翻了100倍。

名為「十字路口」（Crossroad）作品與2020年11月美國總統大選主題有關。

羅德里格斯·福瑞爾於一年前開始收藏數位藝術，是加密藝術博物館（Museum of Crypto Art）的共同創辦人，他認為溫克曼作品水漲船高，向世人證明科技的重要性，「藝術家和收藏家將把NFT視為買賣藝術品的簡易方式」。

Verge的報導分析，溫克曼跨幾個社群平台擁有約250萬粉絲，而且他作品豐富，名為「每天」（Everydays）的專欄，每天都推出新作，持續至今已14年。

「每天：最初的5000天」，一開始是些速寫畫作，多年來演變成數位藝術作品，近來溫克曼登出許多極為辛辣的政治漫畫。畫作結合名人、以諷刺手法反映時事，已逝美國流行音樂天王麥可傑克森（Michael Jackson）、社群媒體臉書（Facebook）創辦人祖克柏（Mark Zuckerberg）、前美國總統川普、北韓領導人金正恩等人都曾入畫。

根據「君子雜誌」（Esquire）2月報導，39歲的溫克曼出生於威斯康辛州（Wisconsin），2017年為躲避中西部酷寒的冬天，搬到南卡羅來納州（South Carolina），他是兩個孩子的父親，妻子是老師。

畢業於普度大學（Purdue University）電腦系，溫克曼沒有接受過藝術訓練，職涯曾短暫幫企業設計網頁，聽聞一位英國藝術家每天畫素描而成名，他自2007年5月開始以電腦動畫進行「每天」的作品集，2018年開始受到網路關注。

佳士得拍賣成為驅動溫克曼藝術作品和NFT技術的力量。拍賣的得主花大筆錢，通常只得到一個數位檔案與展出的模糊權利，藝術界另外有不同聲音與擔憂。

藝術家 佳士得 藝術作品

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