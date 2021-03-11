日美女主播自爆和老公分居 傳劈腿小6歲記者傳訊喊「想要」

「台日桌球CP」江宏傑與福原愛婚變受到矚目，而日本知名女星、公眾人物的「不倫」事件，一直以來都層出不窮。近日就有位知名女主播「市野瀨瞳」，過去曾被傳聞為職棒選手大谷祥平的女友，後來則和電視台員工結婚生子，如今卻傳出和老公分居，並與其他男性往來的醜聞。

根據日本媒體「ディリー新潮」報導，現年37歲的市野瀨瞳，2017年與中京電視台的男性員工結婚，並生下一個女兒。但在今年1月，她在節目上曾表示「丈夫因工作目前被派到東京，目前是分居狀態。有發生很多插曲啦，不過偶爾還是會見面」，令人對她的婚姻狀況起了疑心。

然而在近日，媒體爆料市野瀨婚姻生變的原因，是她疑似劈腿中京電視台的另一位31歲的男性記者。報導指出，該記者的女友A曾懷疑男友劈腿，因此查看他的手機，發現記者和市野瀨在LINE上互傳「好想親一下」、「我也當然想要」等曖昧訊息。在逼問下，記者於是向A坦承兩人的關係。

消息爆出後，雖然市野瀨承認與記者交情不錯，但否認出軌傳聞，記者也稱和市野瀨「沒在用LINE，只有在想不起來的很久以前一起吃飯過」，然而隨著消息越滾越大，記者則改口「市野瀨婚後曾經和她吃過大概兩次飯，那條LINE可能是我喝太醉傳的。我有劈腿但對象不是市野瀨。」。由於前後說詞不一，反而更讓這場醜聞疑點重重。