快訊

2895票贊成、1票棄權 陸人大通過香港選制修改決定

獨／誠創科技驚爆炒股 元大創辦人馬志玲三弟遭約談

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日美女主播自爆和老公分居 傳劈腿小6歲記者傳訊喊「想要」

聯合新聞網 / 綜合報導
日本知名女主播市瀨野瞳，近日傳出和丈夫分居，劈腿男記者的醜聞。圖擷取自Zest
日本知名女主播市瀨野瞳，近日傳出和丈夫分居，劈腿男記者的醜聞。圖擷取自Zest

「台日桌球CP」江宏傑與福原愛婚變受到矚目，而日本知名女星、公眾人物的「不倫」事件，一直以來都層出不窮。近日就有位知名女主播「市野瀨瞳」，過去曾被傳聞為職棒選手大谷祥平的女友，後來則和電視台員工結婚生子，如今卻傳出和老公分居，並與其他男性往來的醜聞

根據日本媒體「ディリー新潮」報導，現年37歲的市野瀨瞳，2017年與中京電視台的男性員工結婚，並生下一個女兒。但在今年1月，她在節目上曾表示「丈夫因工作目前被派到東京，目前是分居狀態。有發生很多插曲啦，不過偶爾還是會見面」，令人對她的婚姻狀況起了疑心。

然而在近日，媒體爆料市野瀨婚姻生變的原因，是她疑似劈腿中京電視台的另一位31歲的男性記者。報導指出，該記者的女友A曾懷疑男友劈腿，因此查看他的手機，發現記者和市野瀨在LINE上互傳「好想親一下」、「我也當然想要」等曖昧訊息。在逼問下，記者於是向A坦承兩人的關係。

消息爆出後，雖然市野瀨承認與記者交情不錯，但否認出軌傳聞，記者也稱和市野瀨「沒在用LINE，只有在想不起來的很久以前一起吃飯過」，然而隨著消息越滾越大，記者則改口「市野瀨婚後曾經和她吃過大概兩次飯，那條LINE可能是我喝太醉傳的。我有劈腿但對象不是市野瀨。」。由於前後說詞不一，反而更讓這場醜聞疑點重重。

日本 出軌 醜聞

延伸閱讀

夫薪資全上繳公婆 妻流產只換來一個眼神「太好了妳不用辭職」

意外拍到顏若芳！名嘴爆周刊原目標是王定宇與「另一人」

偷偷去麥當勞「太想吃雞塊了！」 吃素男友指她出軌硬要分手

「沒有我，你睡得好嗎？」71歲富婆不斷調情騷擾 名醫難忍提告

相關新聞

比地球還老！去年墜落在撒哈拉沙漠的隕石有46億年歷史

根據法國和日本科學家的鑑定結果發現，去年墜落在非洲撒哈拉沙漠的一塊隕石「EC 002」約有46億年歷史，比地球年齡還大，...

日美女主播自爆和老公分居 傳劈腿小6歲記者傳訊喊「想要」

「台日桌球CP」江宏傑與福原愛婚變受到矚目，而日本知名女星、公眾人物的「不倫」事件，一直以來都層出不窮。近日就有位知名女主播「市野瀨瞳」，過去曾被傳聞為職棒選手大谷祥平的女友，後來則和電視台員工結婚生子，如今卻傳出和老公分居，並與其他男性往來的醜聞。

3歲女被父母用10cm長針插入心肺慘死 疑是「撒旦儀式」

阿根廷1名3歲女童在醫院心臟驟停慘死，醫生在其體內發現2根長約10厘米、用來縫製足球的針，分別插入女童心臟及肺等，其中1根更已刺入其身體一段時間，導致女童多個器官出現感染，最終死亡，其19歲母親及20歲繼父涉嫌行兇被捕。更可怕的是，當局懷疑事件涉及某種邪惡的「撒旦禮拜儀式」，檢察部門痛斥2疑犯所為殘酷且激進，2人被捕前一度想逃走，理由竟是擔心民眾執行私刑。

春秋兩季消失 本世紀末北半球半年是夏天

雖然今年冬季較往年明顯，但看長期趨勢，冬季時間愈來愈短且愈來愈溫暖，秋天也不明顯，只感受到愈來愈熱的夏天，穿短袖的時間也愈來愈長。最近有研究發現，夏天的確在變長，到 2100 年北半球可能有半年都是夏天，可能會對農業、人類健康和環境產生深遠的影響。

毒駕笑看警察受死？澳洲公憤的「壞撒馬利亞人」案

「這樣的『惡』該如何判罪？」澳洲維多利亞州中級法院10日針對一起極度爭議而且人性複雜的社會／交通案件，作出進度更新。42歲的被告普西（Richard Pusey），在2020年4月22日傍晚，於吸毒後在高速公路上飆車，並遭公路警察攔截扣車，誰知在準備拖車之際，一輛失控的卡車卻突然高速衝過路肩，將現場4名警察「全數輾斃」，而原本因吸毒酒駕正要被逮捕的普西，則因在路邊尿尿而逃過一劫，但撿回一命的他不僅沒有出手救人，反而高興地在路旁「笑看卡在車輪的重傷女警逐漸死去」，甚至還掏出手機一邊錄影、一邊慶祝條子被撞就是報應。案件內容流傳於網路曝光後，澳洲警民輿論極端憤怒，但纏訟將近一年被告10日卻逆轉選擇「全部認罪」，並可能因此輕判抵免、盡早於年內出獄。

二戰遭蘇聯軍殘殺修女遺骨出土 生前「挖眼、割舌、刀入」慘況曝

波蘭考古學家日前挖掘出第二次世界大戰蘇聯軍殺害的3名天主教修女遺體，其中一名修女生前因頑強抵抗蘇聯軍，眼睛被挖出，舌頭被割斷，身上還被刺刀刺了16次。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。