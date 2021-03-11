快訊

比地球還老！去年墜落在撒哈拉沙漠的隕石 有46億年歷史

避免「情輕法重」 行政院會通過：種大麻非販毒可只關1年

NASA釋火星探測車新音檔 有如地球微風吹拂

中央社 / 華盛頓10日綜合外電報導

火星探測車「毅力號」（Perseverance）傳回在火星表面捕捉到的風聲，根據美國國家航空暨太空總署（NASA）今天公布的新音檔，聲音聽起來類似地球上微風徐徐吹來。

美國廣播公司新聞網（ABC News）報導，毅力號在上個月登陸火星，預期將為往後人類火星探險鋪路，這段音檔是毅力號上的遙測儀器「超級相機」（Super Cam）所錄下的。

毅力號在推特官方帳號發文表示：「這裡的情況聽起來真的很不錯，聽聽看我的超級相機麥克風所捕捉的第一道風聲。」

「這個麥克風架設在我的桅杆頂端，為了錄下這段聲音，我的桅杆仍然伏倒著，因此聲音聽起來有點悶。」NASA說，這段音檔是在2月19日錄下的，距毅力號著陸後僅18小時。

毅力號已從它的火星「新家」，將大量的影像傳回地球，而所捕捉到的畫面似乎前所未有。

參與火星任務的科學家今天表示，為了探索火星過去生命跡象，超級相機已經蒐集了第一批樣本。

法新社報導，安裝在毅力號桅杆上的超級相機，大小如鞋盒，配備了光譜儀、雷射與錄音設備，以分析火星紅色表面的化學性質、礦物與分子組成。

法國國家太空研究中心（CNES）主任勒高爾（Jean-Yves Le Gall）表示，毅力號未來幾年將取回的火星小碎塊，可能「最終會解答這個基本又令人著迷的問題：地球以外地方是否曾經有過生命存在？」

火星 太空

延伸閱讀

觀星族注意！「毀神星」明上午最接近地球

天問一號 5至6月擇機著陸火星

敗給你的手機？剛登陸火星的NASA毅力號 晶片與23年前的iMac同等級

NASA火星任務指揮官曝光！她17歲抵美做清潔婦 半工半讀追逐夢想

相關新聞

比地球還老！去年墜落在撒哈拉沙漠的隕石有46億年歷史

根據法國和日本科學家的鑑定結果發現，去年墜落在非洲撒哈拉沙漠的一塊隕石「EC 002」約有46億年歷史，比地球年齡還大，...

3歲女被父母用10cm長針插入心肺慘死 疑是「撒旦儀式」

阿根廷1名3歲女童在醫院心臟驟停慘死，醫生在其體內發現2根長約10厘米、用來縫製足球的針，分別插入女童心臟及肺等，其中1根更已刺入其身體一段時間，導致女童多個器官出現感染，最終死亡，其19歲母親及20歲繼父涉嫌行兇被捕。更可怕的是，當局懷疑事件涉及某種邪惡的「撒旦禮拜儀式」，檢察部門痛斥2疑犯所為殘酷且激進，2人被捕前一度想逃走，理由竟是擔心民眾執行私刑。

春秋兩季消失 本世紀末北半球半年是夏天

雖然今年冬季較往年明顯，但看長期趨勢，冬季時間愈來愈短且愈來愈溫暖，秋天也不明顯，只感受到愈來愈熱的夏天，穿短袖的時間也愈來愈長。最近有研究發現，夏天的確在變長，到 2100 年北半球可能有半年都是夏天，可能會對農業、人類健康和環境產生深遠的影響。

毒駕笑看警察受死？澳洲公憤的「壞撒馬利亞人」案

「這樣的『惡』該如何判罪？」澳洲維多利亞州中級法院10日針對一起極度爭議而且人性複雜的社會／交通案件，作出進度更新。42歲的被告普西（Richard Pusey），在2020年4月22日傍晚，於吸毒後在高速公路上飆車，並遭公路警察攔截扣車，誰知在準備拖車之際，一輛失控的卡車卻突然高速衝過路肩，將現場4名警察「全數輾斃」，而原本因吸毒酒駕正要被逮捕的普西，則因在路邊尿尿而逃過一劫，但撿回一命的他不僅沒有出手救人，反而高興地在路旁「笑看卡在車輪的重傷女警逐漸死去」，甚至還掏出手機一邊錄影、一邊慶祝條子被撞就是報應。案件內容流傳於網路曝光後，澳洲警民輿論極端憤怒，但纏訟將近一年被告10日卻逆轉選擇「全部認罪」，並可能因此輕判抵免、盡早於年內出獄。

二戰遭蘇聯軍殘殺修女遺骨出土 生前「挖眼、割舌、刀入」慘況曝

波蘭考古學家日前挖掘出第二次世界大戰蘇聯軍殺害的3名天主教修女遺體，其中一名修女生前因頑強抵抗蘇聯軍，眼睛被挖出，舌頭被割斷，身上還被刺刀刺了16次。

女裸體拍虐殺動物影片月賺19萬 遭判刑5年半

烏克蘭25歲女子絲婕潘妮柯（Christina Stepanenko）因上傳自己裸體虐待動物致死的影片，被判入獄5年半。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。