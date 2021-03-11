二戰遭蘇聯軍殘殺修女遺骨出土 生前「挖眼、割舌、刀入」慘況曝

波蘭考古學家日前挖掘出第二次世界大戰蘇聯軍殺害的3名天主教修女遺體，也為考古學家耗時數個月搜尋修女遺體的工作畫下句點。

科學新聞網站Live Science報導，蘇聯紅軍1944年入侵波蘭後，謀殺了當地士兵和宗教人物，並摧毀教堂以奪取控制權。根據波蘭國家記憶研究院（Institute of National Remembrance）紀錄，蘇聯軍在1945年屠殺了7名修女，但遺體始終下落不明。

考古學家去年7月先是在海港城市格但斯克（Gdańsk）發現第1具修女的遺體，10月又在奧士廷（Olsztyn）找到當時在天主教醫院任職的3具修女遺體。

考古學家為了搜尋最後3具修女遺體，12月在奧爾內塔（Orneta）市政公墓挖掘了一塊面積約為20平方公尺的場地，並參考當地檔案記錄（例如手繪墓葬圖），終於循線找到。

國家記憶研究院表示，對照歷史文件、這幾具遺體的年齡、性別以及配戴的宗教物品，斷定這3具遺體屬於被謀殺的修女。其中一名修女的臉被打到「面目全非」，另一名修女中彈3次而亡，還有一名修女因頑強抵抗蘇聯軍，眼睛被挖出，舌頭被割斷，身上還被刺刀刺了16次。

格但斯克法醫學研究所正在對這七具骨骸進行DNA分析以確認身份。波蘭天主教神職人員也將為被謀殺的修女舉辦追封儀式。