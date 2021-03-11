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女裸體拍虐殺動物影片月賺19萬 遭判刑5年半

聯合新聞網 / 綜合報導
女裸體拍虐殺動物影片月賺19萬。圖／取自dailystar
女裸體拍虐殺動物影片月賺19萬。圖／取自dailystar

烏克蘭25歲女子絲婕潘妮柯（Christina Stepanenko）因上傳自己裸體虐待動物致死的影片，被判入獄5年半。

澳洲新聞網news.com.au報導，絲婕潘妮柯在社交平台私密的戀物癖色情社團裡出售她折磨、屠殺或勒死貓、鵝、狗、兔子和其他寵物的影片，拍片時常一絲不掛，每個月約可入帳6800美元（約合新台幣19萬元）。

動物保育人士揭發絲婕潘妮柯的惡行，警方在她24歲時逮捕她，並在她的後院發現受酷刑折磨後倖存的動物，以及她殺死的動物遺體。

絲婕潘妮柯聲稱52歲已婚男子亞歷山大（Alexander）在她被施虐父母踢出家門後，提供她庇護，爾後亞歷山大強迫她拍攝這些虐待動物的場景。絲婕潘妮柯說起初自己不想這麼做，但亞歷山大斷她財源。

地方法院認定亞歷山大參與了影像製作，判他入獄4年。2人均被禁止在3年內出售或發布照片或影片。

網友Mel137認為法院判決太輕：「虐待動物者應接受更嚴厲的制裁。如果是我，我會給他們2人至少10年的徒刑，且不能假釋。」網友andy2004也說：「這2人怎麼虐待動物，就要接受同等的酷刑。」

烏克蘭 寵物 屠殺 假釋

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