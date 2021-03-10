17歲少年創運動鞋私人採購品牌 網紅、知名球星都是鐵粉

英國17歲少年馬卡羅夫（Fedor Makarov）創辦的運動鞋私人採購品牌Fedor Sneaks，深受英國知名網紅、球星如格林伍德（Greenwood）、吉爾莫爾（Gilmour）青睞。

英國媒體《太陽報》（The Sun）報導，馬卡羅夫採購標的包羅萬象，從1,050英鎊（約合新台幣41000元）的迪奧（Christian Dior）運動鞋到500英鎊（約合新台幣20000元）潮牌Fear of God運動服。他透露COVID-19疫情期間生意持續蒸蒸日上，「有幾天訂單太多我甚至出不完，很瘋狂。」

馬卡羅夫說自己12歲「入行」，當時他很想要買好的運動鞋但買不起，才想到可以買賣限量運動鞋。只要看到限量運動鞋上市消息，他就會到商店外徹夜排隊，入手後再快速轉賣獲利。

馬卡羅夫提到曾為了取得獨家發售的運動鞋，在商店外「紮營24小時」，每雙鞋約可賺40到50英鎊（約合新台幣1500-2000元）。

馬卡羅夫現在除了在商店外排隊買貨，還會透過其他經銷商購買商品，且由於他採購量大，通常會獲得20％的折扣，所以最後能提供客戶的價格很划算，皆大歡喜。

馬卡羅夫談到自己的商品深受球星喜愛的契機：「吉爾莫爾在IG上曬出他跟我買的商品，後來就訊息就炸開了，許多年輕球星開始跟我下單，亞倫斯（Maximillian James Aarons） 、戈弗雷（Ben Godfrey）、比薩卡（Aaron Wan Bissaka）也是我的客戶。」

足球明星通常不會一次只買幾件商品，所以馬卡羅夫一張訂單的金額總是很龐大，「一筆訂單金額最多是7000英鎊（約合新台幣27萬元），買鞋跟衣服。」

而球星下單前也總是要求馬卡羅夫帶一大堆商品讓他們實際「驗貨」，馬卡羅夫認為雙方因此建立了關係：「這不只是服務，我會與他們交談，彼此傾訴生活中的大小事，對我來說很有趣，也激勵了我。」

馬卡羅夫目前只有線上虛擬商店，下一步計畫開實體店面：「今年想先在倫敦跟曼徹斯徹開快閃店，接著想去歐洲展店，那裏也有些客戶。最後希望觸角伸入美國和中國，那裡有龐大的運動鞋市場。」