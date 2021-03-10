聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／騎車兜風妻遭撞死 重傷夫忍痛攀卡車追兇30公里
49歲巴西男子佩雷拉（Anderson Antonio Pereira）載著47歲妻子桑德拉（Sandra）騎車兜風時，被36歲疑似嗑藥的卡車司機從後方追撞，造成桑德拉頭部受傷死亡，身負重傷的佩雷拉則從機車跳上疾駛的卡車，緊抓駕駛室側門，跟司機對峙長達30公里。
英國媒體《每日郵報》（Daily Mail）報導，佩雷拉2個月前才剛買這輛新車，期待周日帶妻子沿著海岸公路出遊，沒想到竟遇到這種憾事。
當時卡車前方壓著撞壞的機車，但卡車司機不理會佩雷拉要他停車的請求，直到其他路過駕駛員插手阻止，他才停車。
卡車停下來之後，其他駕駛員將赤裸上身、精神不濟的卡車司機從車上拖下來，並在警方抵達現場前對他一陣拳打腳踢。
佩雷拉目前傷勢穩定復原，而育有一個26歲兒子的桑德拉隨後被直升飛機送往醫院，但因頭部重傷不治。肇事的卡車司機則被控謀殺罪。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言