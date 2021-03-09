女性遭施暴陋習難改 拖累窮國發展

對女性的施暴，成為窮國發展主要阻礙。根據研究調查，越貧窮的地區，女性遭到施暴的比例越高，而施暴的主因竟然源自落後的法律和習俗規定。雖然專家認為，經濟進步和教育普及可望改善婦女處境，但反之婦女的不公平待遇也是阻礙窮國發展的主因之一。

女性受家暴無法管

經濟學人報導，女性在貧窮地區的家暴比例居高不下，以非洲為例，每年約有2萬名婦女因家庭暴力而死，佔全球總數的五分之二，而受到家暴的原因往往源自於根深蒂固的男尊女卑觀念，以及落後的法規無法保護女性。

根據統計，在撒哈拉以南非洲地區，有45%的女性認為家庭暴力是合理的，在印度也呈現差不多的數據，遠高於拉丁美洲或者中東的多數國家。聯合國研究人員認為，女性因為不敢尋求警方援助，也沒有法律保護，因此女性受暴的紀錄難以呈現在官方數據上，得透過第三方研究團隊深入調查，才知道女性受暴的情況有多嚴重。

根據學者調查，非洲撒哈拉以南地區的女性，過去一年有四分之一都表示，曾被丈夫或者伴侶施暴過。世界銀行的調查則指出，用匿名調查婦女是否受暴的比例，比正常情況下直接實名詢問還要多出兩倍。

經濟壓力加劇施暴

專家指出，對女性的態度攸關該國的社會文化進步與否，而社會進步和經濟發展脫離不了關係。在富裕國家，雖然家暴的法律管制雖然不能說完美，但至少會逐年改善，且社會普遍會譴責家暴伴侶的施暴者，然而在貧窮國家，對女性家暴卻往往被視為正常的權力表現。

另外，貧窮國家的經濟壓力也是導致家暴頻繁的原因之一，男性因為受到壓力，情緒不穩定，更容易出現暴力原因，且因為資源有限、教育不普及，女性也沒有其他職業選擇，在缺少社會福利的協助，無法

離開丈夫獨自生活。

研究認為，教育普及看似是個有希望的途徑，若婦女接受更高的教育，就能擁有更多生存技能，懂得在受暴時逃離，但也有相反觀點認為，在撒哈拉以南的非洲地區，受過中小學教育的婦女因為較有主見，反而更容易被丈夫或者伴侶虐待壓制，專家呼籲改善婦女受暴處境，還是要從政府或者社福單位改善，為婦女提供保護網開始。

【更多精采內容，詳見 】