防孩童遭保母侵犯 日本嚴管托育平台

為防孩童遭侵犯的憾事再發生，日本決定加強托育媒合平台的管制！日本厚生勞動省8日宣布，將對托育媒合平台的指導方針進行更嚴格管制，包括若保母做出不當的事情，平台應立即將訊息告知用戶；確認保母獲得好評的真實性，有不符評價應立即刪除等，不遵守的營運商，也將被厚生勞動省首頁的推薦名單刪除。

加強平台管制規範

根據《共同社》與《產經新聞》報導，日本厚生勞動省8日決定對托育媒合平台的指導方針進行更嚴格管制。如果托育媒合平台營運商不遵守指導方針，將被該省介紹優秀托育媒合平台的首頁刪除，時間至少長達半年。

厚生勞動省網頁列出的托育媒合平台營運商，必須遵守2015年制定的指導方針，包括提交提供托育服務者的身份證明，以及保母若發生問題，須迅速採取解決措施等。

實查保母評價

新的指導方針包括如果保母做出不當的事情，托育媒合平台應立即將訊息告知用戶；托育媒合平台應提交文件，證明其平台上的保母在政府相關部門都已完成登記；平台營運商還須訪問監護人，確認保母獲得好評的真實性，若有不符合實際情況的評價，應立即刪除。

報導指出，厚生勞動省會做出這項決定，源於去年發現，該省首頁列出的托育媒合平台Kidsline並沒有通知用戶，其中兩名登記的保母因性騷擾照料的孩童遭到逮捕。此外，厚生勞動省還在今年一月份發現，被總部設於東京的公司所採用的保母，儘管有法律規定，但仍有部分人沒有向當地政府登記。

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