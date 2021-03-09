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國際組織需要女力 葉倫等鼓勵參與

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
美國財長葉倫、IMF女總裁格奧爾基耶娃鼓勵更多女性從事經濟學工作與研究，改變過往經濟學忽略女性的狀況。（Photo by University of Michigan on Flickr under CC 2.0）
美國財長葉倫、IMF女總裁格奧爾基耶娃鼓勵更多女性從事經濟學工作與研究，改變過往經濟學忽略女性的狀況。（Photo by University of Michigan on Flickr under CC 2.0）

「國際經濟政策需要更多女性參與決策！」8日是國際婦女節，美國首位女財政部長葉倫發表演說時表示，女性這2年因為疫情的關係處境特別脆弱，希望各國要注重相關問題，她與IMF女總裁格奧爾基耶娃也以自身經歷，鼓勵更多女性投身經濟學研究，改變過往經濟學對女性忽略的狀況。

女性因疫情受創深

根據《半島電視台》報導，葉倫於8日出席一場名為「女性經濟學時代已經來臨」的論壇時表示，美國的女性在疫情期間飽受失業與生存權的困擾，她希望世界也能關注相關問題。另外，她也鼓勵更多女性從事經濟學研究或相關行業，改善女性因為疫情容易失去工作的困境。

《美聯社》提到，葉倫指出，由於疫情導致學校關閉，如果家裡又有人確診，女性很容易變成主要負責照護工作的角色，而且疫情對服務業影響甚鉅，女性在服務業就業比例也較高，因此更容易面臨失業的問題，她對拜登1.9兆美元的紓困計畫非常期待，她也表示，會在紓困計畫中，幫助女性回歸就業。

經濟需有女性觀點

不過她跟格奧爾基耶娃聊到，現在女性地位仍待提升。她回想起過去在耶魯大學獲得經濟學博士時，班上只有她一個女生；格奧爾基耶娃則表示，她當初雖活在共產鐵幕的羅馬尼亞，但因為家裡有親戚因為喝到附近工廠的污染水中毒，讓她想要從事經濟學，希望帶領國家經濟成長，脫離高汙染產業。

葉倫提到，她對小時候父母提到過去在大蕭條時代受苦的經歷讓她印象深刻；格奧爾基耶娃則回想到1990年代的羅馬尼亞，當時的超級通膨，讓她母親一生的積蓄瞬間化為烏有，這是因為錯誤的經濟政策導致，而女性在經濟決策的過程中更容易被忽略、騷擾與歧視，因此她也認為，未來要將更多女性觀點納入經濟政策。

無畏爭取平權

2人都強調，各國在經濟的領導人都需要創造讓各族群感到舒適的環境，而處於資深職位的女性也要勇於鼓勵年輕女性要更有信心，爭取可能的職缺。格奧爾基耶娃回想起過去與許多男性官員相處的經歷，呼籲女性「不要害羞、勇於面對挑戰。」

目前國際上知名的女官員有歐洲央行財長拉加德（過去曾任IMF總裁、法國財長）、歐盟執委會主席馮德萊恩（過去曾任德國國防部長）、美國財長葉倫（曾任美國聯準會主席）、IMF總裁格奧爾基耶娃、WTO新秘書長伊衛拉等人，但葉倫認為還需要更多女性加入經濟決策圈。

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