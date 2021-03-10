27歲女子「腿腫一大塊」被誤診5次 確診癌症後一周內病逝

英國27歲女子琴恩（Latifiah Molyneaux King）二月中因罕見癌症過世，她的家人聲稱琴恩是因為被誤診5次，加上Covid-19大流行延誤治療，才會在確診罹患上皮樣肉瘤（epithelioid sarcoma）一周內病逝。

英國媒體《每日郵報》（Daily Mail）報導，琴恩去年初腿部開始嚴重疼痛，6月時她的腿上長了大腫塊，於是她打電話給社區醫生。琴恩53歲的媽媽莫妮奧（Lizzie Molyneaux）表示：「琴恩去年6至11月至少打給醫師20次，但每次都沒有實際約診，只在電話中問診。」

莫妮奧提到醫師最初判斷琴恩的腫塊是被水感染的膿瘡。到了去年11月，琴恩腿部疼痛加劇，她被診斷出坐骨神經痛，但琴恩吃了藥之後仍不見痊癒，於是再次致電社區醫生跟急救站，卻都沒獲得進一步治療。

莫妮奧眼見琴恩在這段時間狂瘦25公斤，敦促琴恩就醫。莫妮奧指出看到女兒受苦，心都碎了：「院方可能因為看她太年輕，覺得她誇大其辭，忽略她的求救訊號。」

琴恩1月初入院掃描臀部，醫生在確認她罹患上皮樣肉瘤前，又3度誤診她的疾病為淋巴瘤、皮膚癌和結核病。

莫妮奧說在家離世的琴恩，最後幾天承受極大的痛苦：「看著孩子痛苦地尖叫，我感到非常恐懼且無能為力。」希望莫妮奧的故事能警惕其他家庭發生同樣憾事。