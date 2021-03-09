說真話也不行？《游牧人生》趙婷奪金球後過往言論被翻出，疑遭中國封殺

中國電影討論網站《豆瓣》如今已看不到中國片名《無依之地》中文海報的任何消息，甚至上映日期也被拿掉……

在2021年金球獎，《游牧人生》（Nomadland）抱回最佳戲劇類電影與最佳導演兩個最大獎項，來自中國（China）的導演趙婷（Chloé Zhao），不僅成為歷史上第二位贏得這項殊榮的女性導演、第一位黃種人，也是在李安之後第二位獲得這項殊榮的亞洲導演，無上的榮耀確實實至名歸。

《游牧人生》劇情描述，隨著一座內華達荒野小鎮的工廠重地經濟崩塌，芬恩（法蘭西絲麥朵曼Frances McDormand飾）把行囊打包上她的貨車，並展開一場超脫尋常社會、探索人生的公路之旅，成為現代游牧族。

作為趙婷的第三部長片，《游牧人生》找來真實游牧族琳達梅依、史汪奇和鮑勃威爾斯來作為芬恩探索美國廣闊西部景觀時的精神導師和同胞。全片以一種不受世俗規範的勇氣、跳脫尋常的框架，帶領觀眾重新體悟人生的救贖和意義。

事實上，自2020年威尼斯影展首映並榮獲最高殊榮金獅獎後，《游牧人生》隨即被視為2021奧斯卡大熱門，更在拿下被視為奧斯卡最準風向球的多倫多影展觀眾票選獎後聲勢扶搖直上，趙婷作品水準之優秀與穩定，令她蔚為最受矚目及肯定的新銳導演。

然而，這本應該在中國舉國歡騰的佳話，卻在網友挖出趙婷過往受訪的影片而變了調，至今的態勢似乎是不會在中國上映此片。

原來，2013年於美國（USA）電影雜誌《Filmmaker》上的一篇報導描述了她的自白，「在我成長的年代，中國是個充斥謊言的國家，有很多我在小時候吸收的資訊，最後發覺都是假的，從此養成叛逆的性格。」

而2020年，她接受外媒專訪時提到，「現在我的國家是美國。」以上言論讓民族主義和愛國意識濃厚的中國人完全沒辦法接受，開始討論封殺她、拒看她的任何作品，甚至也有人不再認為她是「中國女導演」。

在中國最大的電影討論網站《豆瓣》上，如今已看不到中國片名《無依之地》中文海報的任何消息，甚至上映日期也被拿掉，也有網友發現，原先在各大平台都能夠看到電影上映消息的資訊，也全部被撤下。

這項消息在傳回國際後，在美國影迷間也鬧得沸沸揚揚，不少人認為「說真話也不行」的強硬態度，確實是中國一直以來的「言論自由」方針。

如今，中國網友想要在院線欣賞到這部電影，也許希望有點渺茫。

作為一幅一覽無遺地描繪季節性勞工遷徙足跡的美國游牧精神全景，趙婷的《游牧人生》是一部獻給當代的公路電影，更在現今這個不可同日而語的時刻切合時勢並引起共鳴。透過61歲故事主人翁的觀點，讓美國西部的壯麗景色盡收眼底，從南達科塔州的荒地到內華達州的沙漠，再到西北太平洋海岸。

這是一部令人悠然神往，並能夠細細咀嚼其韻味的完美傑作，你我似乎也能從一段段漂泊的旅程中，嗅出屬於自己的真諦和感悟。

根據資料顯示，趙婷1982年3月31出生於中國北京，她在北京和英國布萊頓成長，在搬到美國後，她在曼荷蓮學院就讀政治，以及在紐約大學就讀電影製作。

一手包辦編製導的她，首部長片《哥哥教我唱的歌》（Songs My Brothers Taught Me）於2015年在日舞影展首映，第二部長片《重生騎士》（The Rider）於2017年在坎城影展導演雙週單元首映並贏得藝術電影獎，《重生騎士》也獲得2018高譚獎最佳影片。她的兩部新片為背景設於美國西部的公路電影《游牧人生》和漫威影業的《永恆族》（Eternals）。她定居加州並熱愛她的兩隻狗和三隻雞。

（作者／魯皓平 本文出自2021.3.8《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）