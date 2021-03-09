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億萬富翁走私「國家遺產」畢卡索畫作 法院重罰30億元

聯合新聞網 / 綜合報導
億萬富翁走私畢卡索畫作《年輕女人頭像》面臨3年徒刑，罰款9170萬歐元（約合新台幣30億元。圖／取自dailystar
億萬富翁走私畢卡索畫作《年輕女人頭像》面臨3年徒刑，罰款9170萬歐元（約合新台幣30億元。圖／取自dailystar

西班牙84歲億萬富翁、前銀行家博丁（Jaime Botin）日前試圖以私人遊艇走私畢卡索（Pablo Picasso）畫作《年輕女人頭像》（Head of a Young Woman, 1906）到英國倫敦拍賣會。去年馬德里刑事法院判處他3年徒刑，罰款9170萬歐元（約合新台幣30億元），本月3日西班牙最高法院駁回博丁的上訴。

英國媒體《每日星報》（Daily Star）報導，博丁否認偷渡指控，稱他只是將畫帶到瑞士保管，但西班牙司法機構認定該畫是國家官方資產，因此不可出口。

《年輕女人頭像》由畢加索於1906年創作，預估市價為2600萬歐元（約合新台幣8億7千萬元）。博丁2012年向西班牙文化部申請出口該畫到倫敦佳士得 （Christie's）拍賣行出售，但西班牙最高法院重申文化部主張：「畫作具明顯的歷史價值和超過100年歷史」，拒絕博丁的申請。

有關當局2015年在法國科西嘉島，博丁的私人遊艇上發現這幅畫，最終沒收畫作並交予西班牙政府，西班牙政府並向博丁提出法律訴訟，最高法院本月3日作出最新裁決。畫作目前由馬德里的索菲亞王后國家藝術中心博物館（Reina Sofia Art Gallery）託管。

西班牙 畢卡索 拍賣會 偷渡 走私

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