日本道路實驗 利用衛星及攝影機預防路口車禍
日本業者利用設置在電線桿的攝影機及衛星定位的車輛位置資訊，進行防止視線不佳十字路口發生車禍意外的「高度道路交通系統」實證實驗，預計本月中旬起在兵庫縣姬路市進行。
日本讀賣新聞報導，這是日本首度使用搭載乘客的市區公車進行實驗，且不進行任何的交通管制。
參與這次實驗的業者包括地方公車業者等6間公司，利用能精準定位到公分的日本版全球定位系統（GPS）衛星。
被安裝在電線桿上的特殊攝影機，可以計算接近十字路口的汽車或行人的行進方向與速度，一旦控制電腦判斷有發生碰撞意外可能時，就會透過聲音通知公車司機減速。
每輛擁有自動駕駛功能的汽車，可透過車載攝影機及雷達偵測車輛四周路況，而目前正在實驗的「高度道路交通系統」，被期待可以預防每輛汽車偵測不到的意外死角。
這種讓道路上設置系統跟車上獲得資料相互交換的技術，被稱為安全駕駛支援系統（Driving SafetySupport Systems，DSSS），全球各國持續進行研究。
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