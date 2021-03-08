日本媒體主管7%女性 性別平權待落實

日本大眾傳媒產業現正面臨能否解決產業內由男性占據主導地位的問題。日本媒體文化情報工會會議日前召開線上座談會討論性別不平等議題，根據工會調查，2019年日本38家報紙和新聞社中，只有7.7%的女性擔任部門主管或更高的職位，對此，與會者一致認為，媒體業須改變由男性主導的現況。

根據《共同社》報導，日本媒體文化情報工會會議與其他團體日前組織一場線上座談會，與民眾、新聞工作者及學者一起討論媒體部門中的性別不平等問題。線上座談會上，5位大學生提到他們認為日本新聞媒體業中不合宜的事情，包括出版業及廣播業在內。

一位學生表示，在報紙的專欄文章中，多數是男性作家，這並不反映現實。大學生們也反對許多日本電視節目對待女主持人的方式。其中一位學生說：「綜藝節目和新聞節目擁有相同的結構，年輕女性聽從中年男性的話。」另一位學生指出，女性主持人常「被當成偶像消費」。

學者表示，性別歧視和性別刻板印象的媒體刻畫是因為男性在行政職位中，擁有領導地位，以及媒體公司的管理階層。日本東京大學研究大眾傳媒及新聞學的教授林香里說：「如果決策職位都被男性占據，新聞報導、廣播內容，甚至新聞的排列方式都將只反映男性的觀點。」

《每日新聞》報導，根據工會調查，2019年日本38家報紙和新聞社中，只有7.7%的女性擔任部門主管或更高的職位。座談會的與會者一致認為，媒體業必須了解市民對男性主導該產業的看法，並加以改變。

【更多精采內容，詳見 】