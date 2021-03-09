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正妹天然氣工程師苦讀4年出師 常遭酸：太美無法勝任職務
英國29歲天然氣工程師雪波德（Lisa Sheppard）工作時經常聽到「妳太美做不了男人的工作」或是「妳應該在廚房裡打掃」這類評價。
英國媒體《地鐵報》（Metro）報導，曾任6年牙科護理師的雪波德在25歲時想改變職涯方向，她在學習四年天然氣技能後取得天然氣工程師的資格。
雪波德表示畢業後感到很茫然，只知道自己想做比較務實的工作，不想被困在辦公室裡，而牙科護理師做到後來感覺是條死路，很迫切轉職。她因緣際會在網上申請天然氣工程學程，也順利錄取。
雪波德自知這個行業裡女性從業者很少，但她不因此卻步，「反正沒什麼損失」。雪波德表示自己與男生相處良好，在學校也總是與男性朋友為伴。
私下酷愛打扮、但上班裝扮樸素的雪波德是公司唯一的女性員工，也是4年天然氣工程學程唯一的女性學員。
雪波德說這是一個男性主導的行業，她每天去客戶家工作時，客戶都很驚訝：「他們會說自己不是在等一個女人，或一直盯著我瞧，彷彿在說『你應該不會做這些事吧？』」
但雪波德希望打破刻板印象，鼓勵更多女性加入這個行業，而她也收到不少正面回饋：「許多女性顧客尤其是老人或單身媽媽會說，如果來的人是女性，她們感覺比較自在。」
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