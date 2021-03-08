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13歲女硬推婦人墜樓 確認她「當場死亡」才轉身離去

聯合新聞網 / 綜合報導
一名患有智能障礙和精神疾病的13歲少女，突然將33歲女子瑪姆塔從2樓圍牆強推下去。 圖擷自THEINDIAPRINT.COM
一名患有智能障礙和精神疾病的13歲少女，突然將33歲女子瑪姆塔從2樓圍牆強推下去。 圖擷自THEINDIAPRINT.COM

日前於印度中部的城市浦那（Pune）發生一起離奇墜樓事件，該名死者因患有精神疾病，本來被警方誤判為意外死亡，但經調閱監視器後才讓案情大翻轉，原來死者是遭另一名同樣患有精神疾病的13歲少女強行推下樓，案情終於水落石出。

據印度媒體《THEINDIAPRINT.COM》報導指出，於上月26日時在一所收治殘疾人士的基金會大樓，一名患有智能障礙和精神疾病的13歲少女，突然將33歲女子瑪姆塔（Mamta Mohan Dongre）從2樓圍牆強推下去。

起初，警方將此事件判斷為意外墜樓死亡，直到調閱事發現場的監視器後才發現瑪姆塔是被人推下樓。從監視器畫面可見，該名少女從後面推著瑪姆塔到走廊盡頭的牆邊，並從她的腰部、腋下把她往上推，試圖將瑪姆塔抬翻過牆。

儘管瑪姆塔雙手死抓著鐵欄杆不放，但那名少女卻還是將瑪姆塔推下樓。事後，少女還探頭往瑪姆塔墜下處看了一會，才緩緩走回室內。據了解，死者已在此居住長達20年，警方目前依刑事案件著手調查此案，但因嫌犯是未成年且患有精神疾病，後續兇嫌仍可能會回到精神疾病相關的機構收治。

監視器 印度 未成年

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