深海挖掘億年菌種 助探索古生物環境

深海淤泥中竟發現一億年前的活體菌種。根據期刊報導，日本科學家在2010年開始鑽探深海淤泥，並發現藏在海底下6000公尺淤泥中的菌種，並在多年研究室培養下，已經可以順利存活，並推估該細菌群可以追溯到一億年前。

科學家認為，菌種因為長時間被沈積物保護，因此不受到大滅絕和輻射線的影響，可以為研究古生物環境提供珍貴資訊。

美國科學人報導，該研究由日本研究團隊從2010年開始，在南太平洋開始深海探鑽任務，並在海底下6000多公尺的淤泥層挖掘三個洞，希望能從淤泥中取得微生物和細菌，藉以推斷該地區的沉積年齡以及古早的生物環境。

該研究結果發表在去年7月的期刊自然通訊，內容指出從南太平洋海洋淤泥發現的細菌，雖然數量不多，且深海地區極度缺乏食物和空氣，但經過多年實驗室的栽培，已經恢復生機，且繁殖迅速，在68天內增加了1萬倍，大約是每五天增加一倍（比一般菌種繁殖得慢，例如大腸桿菌約在20分鐘內就會增加一倍）。

科學家根據菌種所生存的淤泥環境，推測這些菌種最遠可以追溯到1億年前，經歷過四個地質時期，雖然中間可能歷經過大滅絕以及輻射線，但由於菌種和微生物被厚厚的海洋淤泥和沈積物保護，沒有受到影響而安然存活，而地球上有70%的面積為海洋，代表還有大量藏在沈積層的古老菌種尚未被發現，一旦被發現，許多關於古生物環境的謎題都將可以一一解開。

研究報告還提及，這些細菌中數量最多的種類被稱為「藍球菌」，此菌種以生存力強聞名，除了可以生活在極度乾燥和寒冷的環境下，還可以抵抗輻射多雨的侵蝕，其強大生存力更被太空科學家認為，可以用來改造火星環境。

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