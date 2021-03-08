狠心叔母稱「惡靈附身」 10歲姪被逼舔狗屎、滿身傷驚嚇溺斃

韓國京畿道龍仁市發生一起社會案件。一位年僅10歲的孩童，遭到自己叔父母的長期虐待，並在日前身亡。而這對狠心親戚稱痛下殺手的原因，竟然是指孩童「被惡靈附身」，消息傳出震驚社會。

根據韓國媒體「韓民族日報日文版」報導，這位10歲的孩童A在上個月8日，於家中公寓的浴室溺斃。警方調查後，發現A在死亡當時，手腳遭到洗衣繩和塑膠袋綑綁，處於無法自由行動的狀態，並被人強迫把頭押進水中數次，時間長達三十分鐘。

國立科學搜查研究院的解剖結果，認為A是受到二次驚嚇的狀況下溺斃而死。二次驚嚇為可能因外傷等緣故，使得人體發生酸素不足、呼吸困難的症狀。而由解剖也發現，A的遺體有相當大片的皮下出血，以及部分肋骨骨折的狀況，因此可以斷定是一起蓄意殺人事件。

調查指出，A的叔母B是位巫女，曾認為「A被惡靈附身了，不除靈不行」，因此多次對A施加暴行。去年12月底左右開始，B與其丈夫多次虐待A，如今年1月20日時，這對叔父母曾強迫A去舔食寵物狗的排泄物。他們在虐待A的同時，還把過程拍照、錄影保存。目前這對夫婦已遭法辦，且韓國警方另外繼續追查A生母的下落。

消息傳出後，網友們痛批「說甚麼惡魔，只是自己排解壓力的藉口吧，舔狗屎跟惡魔是有什麼關係」、「死去的10歲孩子，應該又害怕又痛苦吧」、「這位叔母才是惡靈吧」、「監護人被妄想附身所造成的悲劇」、「跟以前狩獵巫女有什麼差別」、「從李氏朝鮮時代就在重複相同的事，成長一點不是很好嗎」。