北海道「雨冰現象」植物凍成自然標本 網驚呼：美得像打蠟過

大自然無奇不有，而從自然中孕育出的美麗，總是能超乎人類的想像。最近就有日本網友，在低溫寒地中拍到難能可貴的奇景，照片分享後引起許多網友的討論。

根據日本媒體「Jタウンネット」報導，twitter上一位居住在北海道，熱愛昆蟲與自然生態之美的網友「@yumeki」最近分享一張照片。只見在雪白世界中，有一根形成圓拱狀，化為冰晶的狗尾草，彷彿是自然形成的冰之標本，令人嘖嘖稱奇。

Yumeki表示，像這樣下雨後，雨水附著在什麼東西上結凍的現象，稱為「雨冰」。當時鎮上因為下雨加上低溫，很多東西都結凍了，讓大家十分困擾。不過也多虧這樣的天氣，讓他能拍攝到這般奇景。除了這支狗尾草以外，Yumeki後來也陸續分享鎮上所看到的其他「雨冰」奇景。

其他網友也紛紛驚嘆「大自然之美真是無懈可擊」、「真的好漂亮」、「好像用雨水打蠟過一樣」、「真是不可思議，何時會凝聚成水滴滴下來呢」、「美到哭啊」、「這種就是靠著自然力量，所以才會如此美麗」、「很好奇到底是怎麼形成的呢」。