醫生警告咖啡粉恐含「小強」！ 網友哀號：不想知道這麼多...

英國醫生拉吉（Karan Raj）日前在社群平台發布一段影片，警告網友已磨好的咖啡粉可能會藏有蟑螂或其他生物，如果對其過敏應該要避免飲用。網友KrazyKrystal哀號：「你不須要告訴我們這些事！害我們這些愛喝咖啡的人不想喝咖啡了...」

拉吉提到大部分預磨咖啡粉無法完全處理掉蟑螂或其他昆蟲，只能將牠們與咖啡豆一起烘烤並磨碎，所以最後成品會含有一定比例的蟑螂或其他昆蟲。拉吉指出食物中一定比例的蟲子符合食品規定，食用昆蟲也是安全的，且蟑螂的蛋白質含​​量很高，他只是想讓網友知道「喝咖啡時也會吃到蟑螂。」建議對蟑螂過敏的人諸如咖啡加工人員都要盡量遠離咖啡豆。

影片至今吸引超過150萬人次點閱。beelzebub181驚呼：「你的意思是我一直都在喝自己最怕的東西？」網友Kirsten Beech表示：「吃素的咖啡控知道了應該很傻眼。」網友TechBuilder笑指：「之前不知道蟑螂的味道這麼好耶。」網友Ricky Brown說：「好險我不喝咖啡。」網友JinnKid認為拉吉的呼籲很好，但稱：「我還是要喝咖啡，就當補充蛋白質囉。」網友也認為：「很多食物含蟲或其他物質，咖啡裡的蟑螂沒什麼大不了。」