疫情下線上教學 民調、專家憂成效

在近期的學習共同體國際研討會，歐、亞、美洲教育界人士討論到疫情下的遠端教學時，有歐洲教育專家提出線上教學的缺陷，包含同儕失去社交互動、課堂師生互動。而日前恰好有一份麥肯錫訪問歐美教師的民調，他們普遍都擔心遠距教學，除了失去上述的互動性，憂心弱勢學生能否獲得一樣的資源，而遠端教學與隔離也會影響年輕人的心理健康。

線上教學缺陷

本月5到7日適逢全球第8屆的學習共同體視訊國際研討會，其中與會人士橫跨歐、亞、美洲的教育學者，透過研究報告一同討論新時代的教育模式，我國也獲得受邀，有新北、台北、台南、宜蘭共計近百名教育學者與會。席間，英國牛津大學學者就提到線上教育的大缺陷，認為遠端教學是一種輔助工具，無法取代學校的社交關係與互動性，獲得包含我國學者教育局長張明文的認同。

無獨有偶，日前麥肯錫才公布一份歐美學者對於線上教學的看法，民調顯示，普遍教師都擔心線上授課的衍生難題，首先是遠端學習成本高昂，這對小康、甚至是富裕家庭的學生來說不算負擔，甚至有助於他們的學習效率，恐增加弱勢學生的受教育落差，最明顯就是公、私立學生的學業差距增加。

教育界自評低分

再者，教師們也擔心線上教學與隔離會加劇年輕人的心理健康問題，這對年紀較大的大學生、碩博士並不是問題，但不夠成熟的青少年獨自關在電腦前學習，少了體育、課外活動，甚至是與人互動，社交關係的缺失恐會造成心理壓力，再加上遠端教學，教師無法第一時間察覺學生狀況，讓這項問題更難解。

整體而言，疫情不可避免讓全球教育界迎來歷史性的線上教學「實驗」，但從麥肯錫給出的

「停課期間的教育評估」，遠距學習的滿意度給分僅堪堪5成，近6成教育人士甚至只給出3分（總分10）。所以美國兒童科學會等組織都高喊讓學生重返教室。

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