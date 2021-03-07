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15歲因拒追求者遭潑酸毀容 12年後終遇真命天子結連理

聯合新聞網 / 綜合報導
28歲的普拉莫迪尼（右）15歲時遭追求者潑硫酸報復，導致全臉毀容，近日她與未婚夫幸福共結連理。圖擷自The Logical Indian
28歲的普拉莫迪尼（右）15歲時遭追求者潑硫酸報復，導致全臉毀容，近日她與未婚夫幸福共結連理。圖擷自The Logical Indian

12年前遭追求者潑硫酸毀容失去健康與容貌，12年後終與真命天子相遇。印度一名女子因在15歲時拒絕與有軍方背景的追求者結婚，竟遭對方以強酸毀容，當時她不僅全身80％燒傷還因此失明，原本以為人生就此無望的她，在2014年遇到現任丈夫，兩人從此陷入愛河，近日更舉辦盛大的婚禮，並希望日後能一同協助被潑酸受害者。

根據《 The Logical Indian 》報導，近日印度奧里薩邦（Odisha）一名名叫普拉莫迪尼·羅（Pramodini Roul）的28歲女子與男友結婚，引來當地媒體關注，因為普拉莫迪尼是一名遭受硫酸毀容的受害者，2009年時因拒絕追求者的求婚，而遭到對方以潑硫酸報復。

從此普拉莫迪尼下半身癱瘓、全臉毀容，甚至右眼失明，在加護病房治療超過5年，普拉莫迪尼說道「我15歲時，不得不住在醫院，每天躺在床上痛苦的度過整整5年」。

當時普拉莫迪尼的夢想是能過著獨立的生活，並能幫父母負擔家計，但這些夢想卻在她拒絕一個男子後化為泡影，直到7年前她在布巴內什瓦爾（Bhubanēswar）遇到了真命天子薩乎（Saroj Sahoo），為了能夠給予普拉莫迪尼支持與照顧，薩乎還辭去工作，希望能陪伴在妻子身邊。

普拉莫迪尼提到，丈夫是她這起起伏伏一生中堅定的力量，因此她為了鼓勵跟她有同樣遭遇的女孩，與丈夫在非營利組織「查諾夫基金會」（Chaanv Foundation）工作，幫助硫酸受害著重新站起來。

印度 結婚 失明 婚禮

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