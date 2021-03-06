快訊

香港第二例！55歲女接種科興疫苗 3天後中風不治

政府和公廟祈雨 不問蒼生？蘇貞昌回這句

聽新聞
test
0:00 / 0:00

8歲男童慘遭巨鱷活吞 剖鱷肚後驚見「完整全屍」

聯合新聞網 / 綜合報導
本月3日於印尼發生一起鱷魚活吞一名8歲男童的意外。 圖／翻攝自VIRALPRESS
本月3日於印尼發生一起鱷魚活吞一名8歲男童的意外。 圖／翻攝自VIRALPRESS

本月3日於印尼發生一起鱷魚活吞8歲男童的意外，據相關人員指出，當時男童正陪著父親在岸邊釣魚，卻突然被鱷魚盯上，隨後將他生吞，但令人驚訝的是，隔日將鱷魚尋獲後，竟在鱷魚的肚子發現了男童的「全屍」。

據《太陽報》報導，這名印尼的8歲男童薩普查（Dimas Mulkan Saputra）在3日上午與父親一起在河邊釣魚，卻出現一隻長達26英尺（約7.9公尺）的巨鱷從河中突現，瞬間將薩普查生吞。

事發當下，薩普查的父親雖試圖救回兒子，甚至跳下河裡攻擊鱷魚，但卻無法挽救已遭鱷魚生吞進肚子裡的薩普查。隔日，經當地的搜救人員搜索後發現，在意外地點的100公尺外找到這隻吃人的鱷魚，並馬上剖開鱷魚的肚子，試圖保住男童一命。

但遺憾的是，當他們剖開巨鱷的肚子後，卻看到男童的屍體幾乎毫無破損地躺在鱷魚的胃部。經相關人員將薩普查的屍體取出後，直接轉交給家屬，而肇事的鱷魚在肚子被剖開後，也交由當地村民另外埋葬。

鱷魚 印尼

延伸閱讀

超狂婚宴！整塊烏魚子端上桌 網笑：誰跟你一片一片？

台「美食王國」過譽？ 老外打臉：髒亂小吃你們居然吃的下去？

歷史系「畢業能幹嘛？」 網點出重點笑翻：可以當副總統！

全世界大缺晶片「台積電卻開始大跌」 內行人曝關鍵主因

相關新聞

7孩之母不想再生 她偷吃避孕藥被夫發現遭活生生打死

避孕雖然是平常事，但有非洲男子竟然因此殺了自己妻子。外媒報道烏干達1名女子已經是7孩之母，不想繼續生育，瞞住丈夫服用避孕藥。結果丈夫得悉妻子避孕時，竟勃然大怒狂毆妻子，妻子重傷下送院途中死亡。當地村民聞訊後前往捉住男子，並將他交給警察，全案仍然在查。

8歲男童慘遭巨鱷活吞 剖鱷肚後驚見「完整全屍」

本月3日於印尼發生一起鱷魚活吞一名8歲男童的意外，據相關人員指出，當時男童正陪著父親在岸邊釣魚，卻突然被鱷魚盯上，隨後將他生吞，但令人驚訝的是，隔日將鱷魚尋獲後，竟在鱷魚的肚子發現了男童的「全屍」。

6書停刊後… 蘇斯博士15書上亞馬遜暢銷榜 「魔法靈貓」居冠

經典童書作家蘇斯博士(Dr. Seuss)生前曾發行過無數繪本，近日卻因插圖內容涉及對亞裔和非裔種族歧視，停止發行六部繪...

「亂世佳人」、「驚魂記」等18電影 TCM揪出性別、種族歧視

專門播放老電影的TCM頻道3月推出新系列，挑出「第凡內早餐」、「驚魂記」、「亂世佳人」、「窈窕淑女」等18部好萊塢經典老...

太空人野口聰一 艙外作業次數、時間為日本太空締新猷

經常在國際太空站（ISS）分享包括台灣在內全球空拍照的55歲日籍太空人野口聰一，今天成功完成個人第4度的艙外活動，4次艙...

女學生遭多次性侵 印大法官提「娶她為妻」讓犯人免牢獄之災

日前於印度的法庭正在審理一起性侵案件，一名首席法官鮑德（Sharad Arvind Bobde）向被告提出「娶受害者為妻」的方式，使被告能免於遭受刑罰。此言論也引起許多民眾反彈，更有印度女權團體發出請願書，想讓此名法官辭職下台，而該請願書目前已超過5000千人連署。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。