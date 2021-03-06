8歲男童慘遭巨鱷活吞 剖鱷肚後驚見「完整全屍」

本月3日於印尼發生一起鱷魚活吞8歲男童的意外，據相關人員指出，當時男童正陪著父親在岸邊釣魚，卻突然被鱷魚盯上，隨後將他生吞，但令人驚訝的是，隔日將鱷魚尋獲後，竟在鱷魚的肚子發現了男童的「全屍」。

據《太陽報》報導，這名印尼的8歲男童薩普查（Dimas Mulkan Saputra）在3日上午與父親一起在河邊釣魚，卻出現一隻長達26英尺（約7.9公尺）的巨鱷從河中突現，瞬間將薩普查生吞。

事發當下，薩普查的父親雖試圖救回兒子，甚至跳下河裡攻擊鱷魚，但卻無法挽救已遭鱷魚生吞進肚子裡的薩普查。隔日，經當地的搜救人員搜索後發現，在意外地點的100公尺外找到這隻吃人的鱷魚，並馬上剖開鱷魚的肚子，試圖保住男童一命。

但遺憾的是，當他們剖開巨鱷的肚子後，卻看到男童的屍體幾乎毫無破損地躺在鱷魚的胃部。經相關人員將薩普查的屍體取出後，直接轉交給家屬，而肇事的鱷魚在肚子被剖開後，也交由當地村民另外埋葬。