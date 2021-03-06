7孩之母不想再生 她偷吃避孕藥被夫發現遭活生生打死

避孕雖然是平常事，但有非洲男子竟然因此殺了自己妻子。外媒報道烏干達1名女子已經是7孩之母，不想繼續生育，瞞住丈夫服用避孕藥。結果丈夫得悉妻子避孕時，竟勃然大怒狂毆妻子，妻子重傷下送院途中死亡。當地村民聞訊後前往捉住男子，並將他交給警察，全案仍然在查。

部分非洲國家人民缺乏避孕意識，有婦女想節育竟然賠上性命。外媒報道，烏干達北部阿穆魯區的警察日前公布，拘捕了40歲涉嫌殺妻的男子Robinson Ojok，據悉他和妻子Beatrice Amito已經育有7名孩子，基於家庭經濟壓力等因素，妻子不想再生育，故私下服用避孕藥。

不過，在當地時間周六晚（上月27日）Ojok從市中心回到所住村落時，得悉妻子在未經他同意下一直偷偷吃藥避孕，竟氣得失控暴打妻子。Amito被丈夫打至重傷昏迷，據該村莊的地方委員會主席說法，她在送院途中已告不治。村民們發現Ojok打死妻子後，馬上把他捉住，並將他押送到當地警署。

當地警方目前仍在確認女死者Amito的死因，並對案件進行調查。

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文章授權轉載自《香港01》