快訊

國產疫苗65歲以上收案卡關 陳時中：可先開放65歲以下

台灣半導體產業成重災區 謝金河：老人與狗效應上演

聽新聞
test
0:00 / 0:00

女學生遭多次性侵 印大法官提「娶她為妻」讓犯人免牢獄之災

聯合新聞網 / 綜合報導
一名首席法官鮑德（Sharad Arvind Bobde）向被告提出「娶受害者為妻」的方式，使被告能免於遭受刑罰。 圖／ingimage
一名首席法官鮑德（Sharad Arvind Bobde）向被告提出「娶受害者為妻」的方式，使被告能免於遭受刑罰。 圖／ingimage

印度法庭正在審理一起性侵案件，一名首席法官鮑德（Sharad Arvind Bobde）向被告提出「娶受害者為妻」的方式，使被告能免於遭受刑罰。此言論引起許多民眾反彈，更有印度女權團體發出請願書，想讓此名法官辭職下台，而該請願書目前已超過5000千人連署。

據《衛報》報導指出，被告男子是一名印度政府機構的技術人員，先前遭指控多次跟蹤及性侵女學生，更威脅對方要活活燒死她，但於日前的法庭中，竟有一名首席法官向該男子提議表示，「如果你想要娶她，我們可以幫你。如果不這麼做的話，你不但會失去工作，還要吃牢飯」。

對此，便有印度婦女權利團體發出一封請願信，並獲得5200多個簽名，要求該男子辭職。該團體於信中表示，這名印度首席大法官暗示此強姦男子與受害者結婚，試圖譴責受害者一生遭受被告的強姦，近而逼迫女子自殺。

另外，該請願書更提及鮑德於本月1日另一場備受關注的聽證會，在聽證會中，鮑德質疑夫妻之間的性行為是否可被視為「性侵」，更表示在婚姻中男方也許只是個粗魯的人，讓他不禁反問「可以把已婚夫妻之間的性交稱為性侵嗎？」

至今印度針對女性與孩童的性暴力仍十分猖獗，雖在2012年新德里公車輪暴案引發國際關注，印度政府也對此提出相關改革措施，但性犯罪率仍居高不下。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

印度 女權 大法官 性行為

延伸閱讀

郊區3房2衛 、市區2房1衛單身女選哪好？ 網提2關鍵選這

友人突索帳戶餘額截圖！ 原因曝光網大讚：還有這一招

久違逛市場！她驚呼買4菜竟花430 網嘆：菜市場價格超車了

驚蟄到！「5生肖」財運大噴發 命理專家教5招避小人、轉好運

相關新聞

日本寺院「養兔除草」暴增上百隻 環境大崩壞住持後悔了

兔子是一種生育能力強大的動物，雖然外表可愛，但是飼育過程若是輕忽，也可能因為跑出太多兔子，反而造成困擾。最近日本就有間寺院，因為兔子數量過於龐大，帶給院方負擔。

女學生遭多次性侵 印大法官提「娶她為妻」讓犯人免牢獄之災

日前於印度的法庭正在審理一起性侵案件，一名首席法官鮑德（Sharad Arvind Bobde）向被告提出「娶受害者為妻」的方式，使被告能免於遭受刑罰。此言論也引起許多民眾反彈，更有印度女權團體發出請願書，想讓此名法官辭職下台，而該請願書目前已超過5000千人連署。

印度14歲少女向鄉里取水喝 5天後被揭發遭姦殺赤裸埋屍屋內

印度1名少女只是想拿杯水喝，結果竟慘遭毒手。印度傳媒報道，北方邦1名患有語言障礙的14歲少女，務農其間口渴去找附近的屋子討杯水喝，未料一去不返。她的家人其後報案，警方調查後發現她失蹤地點附近有1間可疑房子，入門即見地上泥土有挖掘痕迹，挖下去驚見少女赤裸埋在土坑內。

影／空拍北極「冰封鬼城」 零下50度宛如時光凍結

俄羅斯北極城市伏爾庫塔（Vorkuta）附近的塞門諾扎沃斯基（Sementnozavodsky）地區素有「鬼城」（Gho...

宅習慣了！僅1/4勞工願意進辦公室上班

疫情發生前，十萬餘民眾在北卡羅萊納州夏洛特(Charlotte)市中心商業區上班，商圈裡的餐廳、酒吧及體育賽事，生意蓬勃...

夢想成為神鵰男！廚師進行陰莖注射 「大到超乎想像」超崩潰

一名餐館廚師試圖通過注射藥物增大生殖器，結果遠超預料，陰莖發炎、腫脹，大到超乎想象，讓他無比煩惱，需要找醫生幫忙變小點，不過因為疫情...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。