女學生遭多次性侵 印大法官提「娶她為妻」讓犯人免牢獄之災

印度法庭正在審理一起性侵案件，一名首席法官鮑德（Sharad Arvind Bobde）向被告提出「娶受害者為妻」的方式，使被告能免於遭受刑罰。此言論引起許多民眾反彈，更有印度女權團體發出請願書，想讓此名法官辭職下台，而該請願書目前已超過5000千人連署。

據《衛報》報導指出，被告男子是一名印度政府機構的技術人員，先前遭指控多次跟蹤及性侵女學生，更威脅對方要活活燒死她，但於日前的法庭中，竟有一名首席法官向該男子提議表示，「如果你想要娶她，我們可以幫你。如果不這麼做的話，你不但會失去工作，還要吃牢飯」。

對此，便有印度婦女權利團體發出一封請願信，並獲得5200多個簽名，要求該男子辭職。該團體於信中表示，這名印度首席大法官暗示此強姦男子與受害者結婚，試圖譴責受害者一生遭受被告的強姦，近而逼迫女子自殺。

另外，該請願書更提及鮑德於本月1日另一場備受關注的聽證會，在聽證會中，鮑德質疑夫妻之間的性行為是否可被視為「性侵」，更表示在婚姻中男方也許只是個粗魯的人，讓他不禁反問「可以把已婚夫妻之間的性交稱為性侵嗎？」

至今印度針對女性與孩童的性暴力仍十分猖獗，雖在2012年新德里公車輪暴案引發國際關注，印度政府也對此提出相關改革措施，但性犯罪率仍居高不下。

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