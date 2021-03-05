夢想成為神鵰男！廚師進行陰莖注射 「大到超乎想像」超崩潰

一名餐館廚師試圖通過注射藥物增大生殖器，結果遠超預料，陰莖發炎、腫脹，大到超乎想像，讓他無比煩惱，需要找醫生幫忙變小點，不過因為疫情，他還沒有前往治療，昨天更因此想不開，在一棵高大的羅望子樹自縊身亡。

泰國暖武里府直轄縣警方昨（4日）天早上9時接到民眾報案，聲稱有人在直轄縣主幹道路邊的羅望子樹上吊，警方因此快速趕到現場，把該名男子從樹上放下來，不過當時他已經斷氣多時。

經過調查得知，該名男子叫乃庴，現年42歲，是當地一家餐館的廚師。他的脖子被繩子勒出一條青紅印子，身上其他部位沒有被傷害過的痕跡。

死者的好友阿披查（30歲）說，「今天我和乃庴約好了早上7時帶他去醫院，大清早打電話找他時，是他的室友接的電話，並且說不知道乃庴去了哪裡。我不放心，於是親自走去他的住所找人，結果卻撞見他已上吊多時的驚恐畫面，嚇得我立即報警求助。」

阿披查還說，至於乃庴尋短的原因，應該和打藥增大生殖器有關。打了大概有一個星期了，生殖器出現發炎和腫脹症狀，也去醫院看過，不過因為疫情，醫生沒有接收治療，他可能就因為醫生不給他治療，感覺自尊心受到傷害，從而一時想不開自縊。

阿披查對好友的輕生感到無比可惜，「今天馬上就要去醫院複診了，為何不再等等？」

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