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日本寺院「養兔除草」暴增上百隻 環境大崩壞住持後悔了
兔子是一種生育能力強大的動物，雖然外表可愛，但是飼育過程若是輕忽，也可能因為增生太多兔子，反而造成困擾。最近日本就有間寺院，因為兔子數量過於龐大，帶給院方負擔。
根據日本媒體「まいどなニュース」報導，位於新潟縣佐渡島的長谷寺，因為寺內育養成群的兔子，以及設有「兔觀音」廣為人知，但最近卻傳出兔子數量太多，反而形成問題。寺院住持富田寶元表示，當初他覺得兔子可以幫忙除草，因此開始飼養。
富田指出，過去要維護寺院，一年就得花掉200萬日幣（約相當於新台幣52萬1165元），何況去年還遭遇颱風，造成的損壞評估需要2000萬日幣（約相當於新台幣521萬元），才能修繕，讓寺廟的營運變得愈加困難。即使和佐渡觀光機構合力募款，金額也遠遠不足維持開銷，所以才興起了養兔子幫忙的念頭。
然而，在沒有做好去勢、雌雄分開管理之下，兔子數量無限膨脹，甚至一度來到接近140隻。而也因為兔子數量過多不僅反造成養育負擔，還讓飼育品質大幅滑落。在狹隘的空間內，讓許多兔子染病或受傷，富田這時才發現自己的疏忽已經闖下大禍。
如今在相關團體指導之下，富田改善了養育環境，病慢慢縮減養育的兔子數量，目前寺內的兔子約還剩下20隻，而最終目標則是降到個位數。不過由於富田已年過80，而兔子壽命約落在6到10年間，相關團體也表示，勢必仍需要他人的援手，才能永續養育這些兔子，陪伴牠們到生命盡頭。
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