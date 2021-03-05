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5歲男孩上超市只挑媽媽最愛的糖果 一個月後卻被活活餓死

聯合新聞網 / 綜合報導
日本福岡一位男童「翔士郎」（左前）遭到活活餓死，其母親碇利惠（左後）與友人赤堀惠美子（右）被認為涉嫌重大，遭到警方逮捕。圖擷取自youtube
日本福岡一位男童「翔士郎」（左前）遭到活活餓死，其母親碇利惠（左後）與友人赤堀惠美子（右）被認為涉嫌重大，遭到警方逮捕。圖擷取自youtube

養育子女可說是為人父母的責任，然而卻還是有些不肖父母，未能盡心照料好子女，甚至造成無辜孩子們的安危。近來日本發生的一起社會案件，就是因為母親的失當造成孩子死亡，消息傳出後引起諸多網友的公憤。

根據日本媒體「朝日新聞」報導，福岡縣一位5歲的男孩「翔士郎」疑似因被刻意限制進食，結果在營養不良之下，於去年4月餓死，死時體重僅剩10公斤。翔士郎的母親碇利惠和其友人赤堀惠美子因涉嫌重大，隨後遭到警方逮捕。

警方在近日搜查過程中，從碇利惠的一位親戚口中得知，就在案發一個月前，親戚與翔士郎母子曾經一起去逛超市。當時親戚打算買點心給翔士郎吃。沒想翔士郎後來選擇的方式，卻是挑了「媽媽喜歡吃的點心」，貼心舉動讓誰也想不到，一個月後他會被自己親生母親活活餓死。

遭餓死的幼童翔士郎，在死前一個月，還曾經挑選媽媽最愛的點心給她吃。圖擷取自youtube
遭餓死的幼童翔士郎，在死前一個月，還曾經挑選媽媽最愛的點心給她吃。圖擷取自youtube

網友們紛紛表示「孩童是無條件愛著母親的…希望他能在天國過得幸福、吃得飽飽的」、「過程中孩子一定很絕望，這不判比殺人罪還重說不過去」、「一定要嚴罰」、「孩子一定是為了看到母親的笑容，所以才挑了她愛的點心，但母親卻對消瘦的孩子無動於衷」、「別再寫這種新聞了，因為太慘了光看了就想哭」。

日本 殺人

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