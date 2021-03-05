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女子見4流浪漢睡公園 好心問暖卻被「集體性侵」

聯合新聞網 / 綜合報導
大加納利群島（Gran Canaria）有一名36歲女子日前問暖4名睡在公園裡的流浪漢，沒想到竟遭「集體性侵」。示意圖／ingimage
大加納利群島（Gran Canaria）有一名36歲女子日前問暖4名睡在公園裡的流浪漢，沒想到竟遭「集體性侵」。示意圖／ingimage

好心幫忙卻讓自己受傷害！大西洋上的大加納利群島（Gran Canaria）有一名36歲女子日前在公園見到4名流浪漢居無定所，便好心上前問暖，沒想到竟當場被4名流浪漢拉進簡陋的帳篷裡性侵得逞。

根據英媒《每日郵報》報導，36歲受害女子是來自愛爾蘭或北歐僑民，目前居住在大加納利群島，上月26日她到住家附近的公園散步時，發現4名流浪漢住在公園裡生活，她便好心地詢問他們是否需要幫助，但沒想到才短短幾秒鐘，她就當場被拉進臨時搭建的帳篷裡，遭4名流浪漢「輪流性侵」。

據報導稱，這4名流浪漢年約18歲至35歲之間，他們是最近才剛搭船入境的北非移民，當地政府協助他們住進紅十字會提供的宿舍，但由於他們違反規定而被驅逐，便在外遊蕩、終日居無定所。

受害女子遭到性侵後立刻到醫院檢查，並提出詳細的醫療報告交給警方，警方在案後3天逮捕4名嫌犯，估計每人被控至少1項性侵罪及3項幫助他人性侵的罪刑。

性侵 移民

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