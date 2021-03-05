山中湖畔本季最後一次「鑽石富士」 眾人拍下神秘光景留念
日本每年10月中旬至2月下旬在山中湖畔，都能夠拍攝到日落的太陽看起來彷彿沉入富士山頂附近的「鑽石富士」。
2月23日為本季最後一次看見「鑽石富士」。22日在山梨縣山中湖村平野的旭日丘湖畔，十幾名攝影師在場享受著神秘的光景。
雖然無法以肉眼看見，但將相機光圈最大限度縮小後，照片中便呈現出放射狀的光輝。現年67歲、居住在當地的浦島達在工作空檔進行拍攝，並透過社群網站(SNS)將照片傳給朋友。他表示：「朋友開心地說景色很棒。」
24日以後，鑽石富士的拍攝地將離開湖畔，移至三國嶺（日文為：三国峠）等山間地區。
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《原文刊登於合作媒體朝日新聞中文網，聯合新聞網獲授權轉載。》
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