快訊

台積電開盤588元下跌13元 台股開盤跌147點

評／被大規模地討論嗎？你其實不關心藻礁

山中湖畔本季最後一次「鑽石富士」 眾人拍下神秘光景留念

朝日新聞 / 朝日新聞中文網記者河合博司／即時報導
富士山頂與太陽重疊，山中湖的湖面也閃閃發亮=攝於2月22日。圖／朝日新聞中文網提供
富士山頂與太陽重疊，山中湖的湖面也閃閃發亮=攝於2月22日。圖／朝日新聞中文網提供

日本每年10月中旬至2月下旬在山中湖畔，都能夠拍攝到日落的太陽看起來彷彿沉入富士山頂附近的「鑽石富士」。

2月23日為本季最後一次看見「鑽石富士」。22日在山梨縣山中湖村平野的旭日丘湖畔，十幾名攝影師在場享受著神秘的光景。

雖然無法以肉眼看見，但將相機光圈最大限度縮小後，照片中便呈現出放射狀的光輝。現年67歲、居住在當地的浦島達在工作空檔進行拍攝，並透過社群網站(SNS)將照片傳給朋友。他表示：「朋友開心地說景色很棒。」

24日以後，鑽石富士的拍攝地將離開湖畔，移至三國嶺（日文為：三国峠）等山間地區。

延伸閱讀：

靜岡‧河津櫻盛開 櫻花祭中止、觀賞遊客不到往年一半

嚴寒冬日的北海道‧旭川 朵朵霜花綻放惹人憐愛(影片)

北海道‧鄂霍次克海流冰季到來 航行純白大海賞美景(影片)

《原文刊登於合作媒體朝日新聞中文網，聯合新聞網獲授權轉載。》

富士山

相關新聞

竊賊電波開鎖偷車 被車主一招破解「怎麼按都沒反應」

現在汽車紛紛以電子鎖取代傳統的車門鎖，只要拿著鑰匙接近車子便能開啟車門，對駕駛而言十分方便。然而這樣方便的裝置，卻也引來了竊賊的注意，而出現靠著電波開鎖的偷車事件。不過最近有位日本車主，卻靠著一個簡單的糖果盒，成功保住自己的愛車免於失竊。

山中湖畔本季最後一次「鑽石富士」 眾人拍下神秘光景留念

日本每年10月中旬至2月下旬在山中湖畔，都能夠拍攝到日落的太陽看起來彷彿沉入富士山頂附近的「鑽石富士」...

「近處看不見卻能傳到羽田」 東京晴空塔耗時5年換上新照明

2016年8月里約奧運閉幕之際，負責營運東京晴空塔（高634公尺）的東武塔晴空塔公司，為了東京奧運正展開了某項計畫...

90分鐘繞地球一圈！世界首座太空旅館 預定2027年營運

全球第一家大規模太空建築公司日前宣布，將於2025年開始，在低地球軌道動工興建世界第一間太空旅館，將設有主題餐廳、電影院...

放任破壞地球 教宗：大洪水將再來

若繼續放任破壞地球，人類恐將再次面臨大洪水。義大利媒體稍早公布教宗方濟各受訪的新書內容，他在新書中以聖經挪亞方舟故事為例，指出人類應重視因為失責而造成全球暖化的嚴重性，否則將因為溫度升高讓冰川融化帶來另一次洪水...

泰國海軍急赴船難現場 奮勇涉水救出...4隻橘貓

泰國海軍最近在一次船難行動中，從遇難的船隻中意外救出4隻可愛的橘貓，引起網路討論。根據《BBC》報導，該船隻在孟加拉灣的安達曼海起火導致沈船，8名船員跳到海中求生，並被經過的漁船順利救起。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。