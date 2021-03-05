「近處看不見卻能傳到羽田」 東京晴空塔耗時5年換上新照明

2016年8月里約奧運閉幕之際，負責營運東京晴空塔（高634公尺）的東武塔晴空塔公司，為了東京奧運正展開了某項計畫。

晴空塔是於2012年開幕，但當時在海外的認知度還稱不上高。而奧運便是能讓它與富士山等並列，成為「日本象徵」的絕佳機會。該公司內部總結出來的方案為「將點燈的燈光增強，讓在羽田機場降落的民眾能注意到」。

從羽田到東京都心有一段距離。且周邊地區夜晚光線昏暗。因此該公司便有意讓晴空塔變得更亮，藉此使當地景色不再寂寥。

要如何讓燈光傳到約20公里之外的羽田呢？在羽田也能夠看見的強光，在鄰近地區可能會因為過亮而造成「光害」。為此相關人士持續下足了苦心。

計畫是在5年過後的2020年2月27日有了進展，該公司對外宣布增強燈光的工程已完工。距離地面630公尺、朝外並排著的72台照明設備放出光芒。透過被稱為「超狹角」、照射範圍僅在中心線的上下左右7度以內的機器，實現了「從近處看不見，卻能傳達到遠方的燈光」。

然而，在新照明設備登場後的1個月，2020年3月24日宣布東京奧運延期1年。即使在又經過了1年的現在，對於舉辦也還殘存著不安。

在政府發布的緊急事態宣言之下，現在晴空塔飽含著「全球團結一致對抗病毒」的念想，持續進行著以地球為意象的深藍色特別點燈。

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《原文刊登於合作媒體朝日新聞中文網，聯合新聞網獲授權轉載。》