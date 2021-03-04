放任破壞地球 教宗：大洪水將再來

若繼續放任破壞地球，人類恐將再次面臨大洪水。義大利媒體稍早公布教宗方濟各受訪的新書內容，他在新書中以聖經挪亞方舟故事為例，指出人類應重視因為失責而造成全球暖化的嚴重性，否則將因為溫度升高讓冰川融化帶來另一次洪水。

據《獨立報》報導，在義大利神父及作家波佐撰寫的新書《在罪惡與美德》（Of Vices and Virtues）中，教宗以挪亞方舟作為例子，他表示當時洪水是因為上帝對於不公不義與邪惡的憤怒，他希望透過聖經故事能引起世人對於惡化的地球暖化衝擊能有所警覺。

他表示，「各國正面臨一次洪水，可能是因為溫度上升讓冰川融化，如果我們依然故我，事情就將會發生。」

《新聞週刊》報導，義大利媒體《晚郵報》稍早刊登該書的部分節錄，教宗在受訪時談及生氣與霸凌、上帝的憤怒、治理的行為及信仰與懷疑等主題。他在說明上帝的憤怒時提到了氣候變遷。

他指出，「上帝的憤怒是為了要帶來正義、清理。聖經提到洪水是上帝憤怒的結果。如果人類對於氣候的作為不變，人類將可能見到另一次洪水來臨。上帝展現他的憤怒，但是他看到正直的人就去救他。挪亞的故事顯示上帝的憤怒也是救贖。」

教宗方濟各過去曾多次呼籲世人面對氣候危機要有所行動，去年9月他指出，新冠肺炎疫情顯示出只要我們願意，地球是可以復原的。他表示，「我們已經看到，如果我們願意，地球是可以復原的。因為空氣較乾淨了、水越清澈以及動物回到過去消失的地方。疫情帶我們到了十字路口。」

外傳教宗也有意參加今年11月在蘇格蘭舉行的2021年聯合國氣候變化大會。

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