竊賊電波開鎖偷車 被車主一招破解「怎麼按都沒反應」

現在汽車紛紛以電子鎖取代傳統的車門鎖，只要拿著鑰匙接近車子便能開啟車門，對駕駛而言十分方便。然而這樣方便的裝置，卻也引來了竊賊的注意，而出現靠著電波開鎖的偷車事件。不過最近有位日本車主，卻靠著一個簡單的糖果盒，成功保住自己的愛車免於失竊。

根據日本媒體「ABEMA TIMES」報導，最近日本愛知縣等地，傳出多起豐田LEXUS客車的竊盜案，嫌犯疑似利用某種裝置，打開電波感應的車門鎖而得逞。不過就在最近，嫌犯試圖以相同手法竊取一輛位於岐阜縣的白色的LEXUS，卻因為遲遲無法打開車門，只好悻悻然離去。

根據監視器的畫面，竊賊接近車輛的同時，手裡拿著類似某種遙控器的儀器。報導指出，該儀器很可能是電波的增幅裝置，可以將車主鑰匙的電波放大，讓鑰匙即使放置在住家內，也會被車子感應到，進而自動打開車門。然而，畫面中的車子卻絲毫沒有反應。

讓歹徒未能得逞的關鍵，就在車主的「糖果鐵盒」。車主表示，他過去在電視上看過把東西放到鐵盒中，就能阻斷電波的作法，因此也如法炮製，將沒用到的鑰匙放在一個糖果鐵盒裡頭。結果證明真的可以干擾到竊賊的電波，成功防止自己的愛車遭竊。

車主表示，過去從電視節目得知鐵盒能夠阻斷電波，因此習慣把鑰匙放在糖果盒中，成為保住愛車的關鍵。圖擷取自 youtube

網友們則表示「我也會習慣把鑰匙等散發電波的東西放進鐵盒中」、「知道這個方法的人好像意外地少」、「輸給糖果盒笑死，竊賊的人生就這點出息」、「百圓商店買個金屬盒就可以了」、「這兩名竊賊就這樣跑了，以後會有其他人遭殃吧」、「這起碼入侵私有民宅地了，警察不上工喔」。