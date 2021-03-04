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泰國海軍急赴船難現場 奮勇涉水救出...4隻橘貓

聯合新聞網 / 綜合報導
路透社
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泰國海軍最近在一次船難行動中，從遇難的船隻中意外救出4隻可愛的橘貓，引起網路討論。根據《BBC》報導，該船隻在孟加拉灣的安達曼海起火導致沉船，8名船員跳到海中求生，並被經過的漁船順利救起。泰國海軍獲報後，前往現場檢查該艘船是否有漏油情形時，意外發現幾隻貓在船梁上縮成一團。

發現的士官說「當時我正用照相機拉近觀察，就看見幾隻貓探出頭來。」他們隨後派了一個士兵游到遇難船，將貓背在背上後游回來，成功完成這幾隻貓咪的救援行動，貓咪們都沒有受傷，非常健康。

貓咪由海軍帶回後，未來將該指揮所進行照顧，在流出的影片中也能看到軍人們和貓咪融洽相處的情景，十分可愛。海軍拯救貓咪的義舉也獲得讚賞和迴響，臉書下有2500則以上的熱烈討論。

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泰國 海軍 貓咪 BBC

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