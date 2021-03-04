泰國女模離奇死於呼吸衰竭 死前參加豪宅派對疑與毒品有關

泰國曼谷一名模特兒2月22日受僱參加一個在豪宅舉辦的派對，負責招待賓客及提供飲品後，離奇地在2月23日早上死亡，據警方初步調查顯示，她並非自然死亡。警方相信事發時有5至7名男子及10名女子在場，派對上疑似有人吸毒。

《曼谷郵報》（Bangkok Post）報道，醫生指33歲的模特兒瓦瓦（Wawa Manika，原名為Whitchayaporn Visessombut）是死於呼吸及血液系統衰竭。

派對在2月22日晚上11時開始，瓦瓦後來昏迷，2月23日早上6時半，有2名男子把她送進醫院，其後派對屋主曾到場支付醫療費，又向醫院稱瓦瓦曾服食搖頭丸。瓦瓦最終不治，在早上約8時45分死亡。

警方未正式公布死因，但據援助犯罪受害人協會（Crime Victims Assistance Club，暫譯）主席Atchariya Ruangrattanapong所指，瓦瓦在吸取大量氯胺酮（ketamine）及搖頭丸後出現心臟衰竭。

至於瓦瓦的妹妹則指，瓦瓦從來都沒有吸毒，也沒有賣淫，只是從事展示產品的工作。

警方於2月26日搜查涉事的4層高豪宅，並正等待有關瓦瓦的完整解剖報告，以繼續調查。

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文章授權轉載自《香港01》