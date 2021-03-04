韓國首位變性軍人邊希秀年僅22歲陳屍家中 去年遭軍方勒令退役

韓國媒體3月3日報導，前「變性軍官」邊希秀（변희수，音譯）在家中死亡，年僅22歲。

韓聯社報報導，消防人員3月3日下午5時多發現邊希秀死於忠清北道清州市的住所內。

當地精神健康中心自2月28日起無法聯繫邊希秀，後來擔心他有可能作出極端選擇，於是報案。

遭軍方勒令退役

邊希秀本來是韓國軍人，駐守京畿道，2019年放假期間於泰國接受變性手術，成為韓國首位變性軍人，他並表示希望以女性的身份繼續服役。惟之後軍方發表聲明指，軍方雖然努力保障軍人的人權並防止歧視，但變性手術導致邊希秀無法繼續服役，令邊希秀在2020年1月遭勒令退役。

邊希秀當時表示將會控告軍方，並將挑戰有關決定直到最後至最高法院。

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文章授權轉載自《香港01》